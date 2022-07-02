回歸25周年｜禽流感到新冠　面對五場疫症　許樹昌提對付病毒三寶

香港回歸25載，從1997年的禽流感，到持續逾兩年半的新冠疫情，第五波更奪去逾9000人的性命。計及2003年沙士，2009年豬流感及2015年中東呼吸綜合症，市民曾面對五場大型疫症的威脅。

行醫37年的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，回歸以來多次走在抗疫最前線，總結經驗，他坦言病毒無分國界，新病毒一出現就會四散，要如何應對，做好準備？他卻說：「要到時煮到埋嚟先知點處理」，故本港雖一直有完善醫療系統及服務，但能否應付下個疫情來襲，他認為仍屬未知數。一旦是威力強勁的全新病毒，更是全世界都難以應付。他又提出對付病毒三寶：「第一要知道是什麼病毒，第二是要找到測試劑，第三要有好的藥物治療。」



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基因排序方知禽流感 政府下令殺雞止爆發

97年回歸後，香港公佈全球首例人類感染H5N1禽流感病毒。香港科學家連同多國進行基因排序找出病毒源頭後，立即發出「殺雞令」，三日內撲殺全港共130萬隻活家禽，截斷播毒源頭。許許樹昌形容當時政府做法果斷，成功阻止疫情爆發，重申要知道原因才可控制到疫情。

97年回歸後，香港公佈全球首例人類感染H5N1禽流感病毒。（資料圖片／盧翊銘攝）

沙士如摸黑而行 醫院缺條件應對

對於許樹昌而言，2003年沙士為最難打的一仗。沙士初時在港爆發時，完全不知其病毒為何。當時香港的醫院並無負壓病房，大部份都是大房，只用布簾分隔病床。他指，政府是在2005年才透過改造通風系統，將普通病房改成負壓病房。

對於許樹昌而言，2003年沙士為最難打的一仗。（歐嘉樂攝）

加上當時缺乏有效對抗沙士的藥物，僅用利巴韋林、蛋白酶抑制劑及類固醇治療病人，成效不佳。由於治療時間相對長，更有14%病人甚至因為使用過量類固醇而導致骨枯。

他直言，當時香港根本沒有條件應對「咁勁嘅沙士病毒」，醫院設施遠不及目前，並認為就算面對現時棘手的新冠病毒，亦比沙士有更好條件處理病人。

未掌握豬流感 一宗個案即封酒店無可厚非

2009年本港輸入一宗H1N1豬流感病毒，為亞洲首宗確診病例。政府當時立即封閉病人曾入住的灣仔維景酒店7天，所有旅客及員工均須強制隔離。此舉震驚全港，曾被批匪夷所思，及後更有商務客向政府索償。

2009年本港輸入一宗H1N1豬流感病毒，為亞洲首宗確診病例。（資料圖片／陳嘉元攝）

許樹昌認為政府對新病毒掌握有限，出現一宗病例應更謹慎處理。不過，豬流感是一種較弱的病，患者就算染疫，只要早斷症，就可及早處方，並以特敏福治療。加上疫苗廠商也迅速研發包含類甲型H1N1流感病毒的季節性流感疫苗，故不擔心重蹈沙士噩夢。

難接觸感染源 中東呼吸綜合症以本地零個案告終

2015年南韓爆發中東呼吸綜合症，當時有韓籍人士抵港後確診，幸而本港最終守全防線，以零本地個案告終。許樹昌分析，由於中東呼吸綜合症的中介宿主為駱駝，患者通常都是透過接觸駱駝染病，惟香港沒有此動物，加上來往中東及香港的航線並不頻密，染疫機率大減。中東呼吸綜合症的死亡率雖達到35%，但病毒的即時傳播率低於1。故自2012年出現疫症至今，全球僅有約2,500個案。

Omicron大爆發 醫療系統一度崩潰

新冠肺炎至今造成逾122萬人染疫，逾9,300人死亡。許樹昌指出，新冠病毒剛開始以原始病毒出現，本身傳播力不強。當時以為本港醫療設施能足夠應付此疫症，惟未料遇到傳染力極高的Omicron，本港早期沒有藥物可減低入院及死亡風險，令醫療系統一度崩潰。

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不過他直言「𠵱家睇返轉頭就容易講，其實病毒未殺到入嚟，好難做預計同做定咁多嘢。」他舉例沙士一疫後，公立醫院的負壓病床大增至逾1,000張。以人口比例計算，沒有一個城市會比香港有更多的負氣壓病床，但第五波來襲，醫院病床仍遠遠不夠。他坦言病毒無分國界，新病毒一出現就會四散，「要到時煮到埋嚟先知點處理。」

至於能否足以應付下個疫情，許樹昌也說難有定論，需視乎是甚麼樣的疫情，萬一是威力強勁的全新病毒，則不單是香港，全世界都難以應付。他指對付病毒三寶：「第一要知道是什麼病毒，第二是要找到測試劑，第三要有好的藥物治療。」

▼許樹昌專訪▼

