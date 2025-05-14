3個新建靈灰安置所、逾1.6萬龕位5.19起可申請　20年期滿後需續期

食環署今日（14日）公布，3個新建靈灰安置所提供的16,150個可續期骨灰龕位，將於下周一（19日）起接受申請。龕位最初的安放期爲20年，期滿後可每10年續期一次。這是本地公眾骨灰龕位首次需要續期。3個新建靈灰安置所分別是東區哥連臣角新廈靈灰安置所、粉嶺和合石靈灰安置所第六期和沙田石門靈灰安置所。



沙田石門靈灰安置所位置。

本地公眾骨灰龕位首次需要續期

東區哥連臣角新廈靈灰安置所和沙田石門靈灰安置所將分別提供6,000個標準龕位和50個大型龕位，而粉嶺和合石靈灰安置所第六期則將提供4,000個標準龕位和50個大型龕位。獲編配的公眾骨灰龕位最初的安放期為20年，其後可每10年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士為龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的龕位。

石門靈灰安置所爲「無煙靈灰安置所」

即將落成的石門靈灰安置所是一個「無煙靈灰安置所」，编配的所有龕位屬禁香龕位；即在靈灰安置所的範圍内，包括各樓層和公用地方，全面禁止燃燒香燭祭品。安置所内亦不設任何供燃香燭祭品的設施。有關安排是因應當區居民的要求。至於現有的哥臣角新廈及和合石靈灰安置所，編配的龕位有禁香及非禁香。

沙田石門靈灰安置所行人路線。

墳場及火葬場服務平台網頁截圖。

下周一起，市民可於食環署網站或墳場及火葬場服務平台網上申請或下載申請表格，也可親身於食環署港島或九龍墳場及火葬場辨事處、各分區環境衞生辦事處、民政事務總署轄下各區民政諮詢中心索取申請表格，或經熱線28419111以傳真索取。