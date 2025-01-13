哥連臣角龕位遺證件！好心人放「幾安全」位置待領　失主名成焦點

遺失證件要去補領耗費時間金錢，如有人拾獲放在「安全」地方幫了大忙！有港男早前在柴灣哥連臣角公眾靈灰龕位拾獲別人遺下的2種證件，分別是香港身份證及香港簽證身份書，而失主的名字竟與「幾安全」同音，因此樓主史在網上失物群組發帖，指證件已放在「幾安全」的地方，即是新廈靈灰安置所指定的一格中，並表示「幫到盡，你盡快去拎」，呼籲失主快去取回。



帖文在網上瘋傳笑爆網民，有人留言「背後故事令人暖心＋笑到有腹肌」、「本身個名叫X安全（諧音「幾安全」）都已經算，重點係放喺個骨灰龕sldpk，放嘅地方又真係幾安全嘅」、「姓吳嘅改呢個名就濕滯喇」。



證件失主的名字與「幾安全」同音，惹來不少網民笑爆留言。（「香港失物報失及認領群組」圖片）

哥連臣角靈灰龕位有人遺證件

有港男在Facebook群組「香港失物報失及認領群組」上發文發相，指有人在港島東墓場柴灣哥連臣角內的公眾靈灰龕位，拾獲別人遺下的2種證件，包括1本香港特別行政區簽證身份書，以及1張香港身份證。

樓主指有人已將失主的證件及身份證放在「幾安全」的地方。（食環署網站圖片）

失主名字成亮點

樓主為了幫忙失主領回證件，查看一下失主的名字，現其名字相當特別，與「幾安全」同音，樓主於是表示該些證件已被人放在「幾安全」的地方，即哥連臣角新廈靈灰安置所指定的一格靈位中，呼籲失主快去取回，更表明「幫到盡，你盡快去拎」。

樓主表示有關證件已被放在哥連臣角新廈靈灰安置所指定的一格靈位中。示意圖。（食環署網站圖片）

網民：重要證件都遺失，有幾安全？

帖文笑爆網民，不少人留言「放嘅地方真係『X安全』（失主名字，即與「幾安全」同音）」、「本身個名叫X安全都已經算，重點係放喺個骨灰龕sldpk」、「背後故事令人暖心＋笑到有腹肌」。

有人也用失主名字開玩笑，「姓吳嘅改呢個名就濕滯喇」、「佢個仔，X反敢，幫緊佢」，也有人認為失主粗心大意，「重要證件都遺失，有幾安全？」。有人指失主名字的英文併音不似港人，認為很可能是內地人，要盡快找到他，「可能要放小紅書先搵到」。

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