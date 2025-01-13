哥連臣角龕位遺證件！好心人放「幾安全」位置待領 失主名成焦點
撰文：喬納森
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遺失證件要去補領耗費時間金錢，如有人拾獲放在「安全」地方幫了大忙！有港男早前在柴灣哥連臣角公眾靈灰龕位拾獲別人遺下的2種證件，分別是香港身份證及香港簽證身份書，而失主的名字竟與「幾安全」同音，因此樓主史在網上失物群組發帖，指證件已放在「幾安全」的地方，即是新廈靈灰安置所指定的一格中，並表示「幫到盡，你盡快去拎」，呼籲失主快去取回。
帖文在網上瘋傳笑爆網民，有人留言「背後故事令人暖心＋笑到有腹肌」、「本身個名叫X安全（諧音「幾安全」）都已經算，重點係放喺個骨灰龕sldpk，放嘅地方又真係幾安全嘅」、「姓吳嘅改呢個名就濕滯喇」。
哥連臣角靈灰龕位有人遺證件
有港男在Facebook群組「香港失物報失及認領群組」上發文發相，指有人在港島東墓場柴灣哥連臣角內的公眾靈灰龕位，拾獲別人遺下的2種證件，包括1本香港特別行政區簽證身份書，以及1張香港身份證。
失主名字成亮點
樓主為了幫忙失主領回證件，查看一下失主的名字，現其名字相當特別，與「幾安全」同音，樓主於是表示該些證件已被人放在「幾安全」的地方，即哥連臣角新廈靈灰安置所指定的一格靈位中，呼籲失主快去取回，更表明「幫到盡，你盡快去拎」。
網民：重要證件都遺失，有幾安全？
帖文笑爆網民，不少人留言「放嘅地方真係『X安全』（失主名字，即與「幾安全」同音）」、「本身個名叫X安全都已經算，重點係放喺個骨灰龕sldpk」、「背後故事令人暖心＋笑到有腹肌」。
有人也用失主名字開玩笑，「姓吳嘅改呢個名就濕滯喇」、「佢個仔，X反敢，幫緊佢」，也有人認為失主粗心大意，「重要證件都遺失，有幾安全？」。有人指失主名字的英文併音不似港人，認為很可能是內地人，要盡快找到他，「可能要放小紅書先搵到」。
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