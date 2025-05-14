兩消防員涉輪姦醉娃　辯方指首被告下體無反應　事主與另一人性交

兩名消防員涉在酒店房輪姦醉酒女子案續審，代表首被告李浩田的律師道出李的案情，指當日3人在房喝酒遊戲時氣氛良好，X亦曾坐在兩男中間，李在問準X後與她接吻，並互有撫摸，X並無抗拒。惟李脫下褲子後下體無反應，未能與X性交，他想X為他口交，X指李有汗味拒絕，最後李去了廁所。他回到時見X與另一被告性交。X與另一被告完事後，為李口交及手淫，李終射精並濺在X的頭髮，X回應說：「喂啊！」律師指X全程並無反抗。X否認說法。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲），兩人均為消防員，他們同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

兩名被告李浩田及陳卓軒，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

代表首被告的律師指，次被告陳卓軒(圖)才有與女事主X性交。(陳蓉攝)

辯方指X當日主動坐兩男中間

辯方盤問指出，案發當晚氣氛良好，陳甚至比李及X喝得更多酒，中途X提出要去洗手間，於是三人停止遊戲，李和陳坐在床上玩電話。當X去完洗手間，她主動坐在李和陳中間，所以二人亦有調整位置，以騰出空間予X，X不同意。

指X與李當時情到濃時

辯方續指，當時X稱很飽及想休息，於是3人靠在床頭有說有笑，陳甚至有觸碰到X的大腿，X亦沒有反抗。其後陳上洗手間，X側身看著李，並靠在李的肩膀，距離親近。辯方形容，二人當時情到濃時，李撫摸X的手、腰和大腿，X沒有反抗，整個過程是「好自然、好快」，X不同意。

李問准X才接吻

辯方續稱，二人後來越坐越近，李問X可否親吻，X沒有拒絕，於是李轉身面向X。當時二人已經在接吻，亦有互相撫摸，X沒有反抗，甚至配合，其後雙方甚至有互相愛撫，X不同意。

X指部份動作非辯方所描述

辯方稱，X當時有隔著李的褲子及內褲撫摸其下體，李其後脫下褲子，X解釋：「如果淨係呢個動作，可能係有做過，但唔係咁發生。」雙方持續一段時間的親密行為後，李問X可否脫下其打底褲，X沒有回答，並自行脫下打底褲及內褲，二人有繼續互相撫摸。

辯方指李無法勃起故並無性交

辯方指，惟李因無法勃起，當刻並無與X性交，他的下體亦沒有觸碰到X的性器官。X其後為李手淫，但李仍然無法進入狀態，故要求X為他口交，但X以李有汗味為由拒絕。

李回來後見X與陳性交

辯方指，當李從洗手間出來，看到陳與X在性交。李走到床頭，期間與X有眼神接觸，雙方互相對望，陳停止郁動，李彎腰親吻X，當時X沒有反抗，X稱不同意。

指X再為李口交及手淫

辯方續指，X隨後再為李口交及手淫，李幾分鐘後射精，並濺到X的頭髮上，X當時稱：「喂也！」李其後上洗手間，X亦有跟隨，李向X道歉。李及後有再問二人要不要繼續喝酒，但X稱想休息，故三人一起休息。

辯方指，X離開酒店時亦有與李說再見，與陳亦表現親密，X整晚都沒有抗拒與二人發生性行為，X不同意。

案件編號：HCCC230/2024