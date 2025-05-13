兩消防員涉輪姦酒醉女　事主以想酒局相約酒店見面　兩被告再現身

兩名時任消防員涉酒店房輪姦26歲醉酒女子案續審，女事主X今（12日）在高等法院以視像繼續作供。她稱曾用盡力推開被告，但不成功，她指其中一人在強姦她時，另一人用手令她張口並迫她口交，她當時處於半醒狀態，恢復意識時發現換了另一人，其中一人更對她說：「唔駛驚。」女事主稱回家後在沙發哭泣，仍未能消化事件，與朋友傾訴後終報警。她之後按警指示，以「想再約酒局」為由，約二人到同一酒店，兩人亦有現身。



辯方盤問時指女事主X曾見過其中一名被告的健碩身材照，她並回應說：「黐線架，咁大隻。」女事主稱認為被告想獲稱讚。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲）同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

次被告陳卓軒否認強姦酒醉女事主X，在高等法院受審。(陳蓉攝)

事主X稱她按警指示約兩名被告再到帝京酒店見面。（黃學潤攝）

用盡力氣想推開李但不成功

女事主X今續作供指，案發時感到有人夾住她的雙腳，使她無法大幅度動彈，她當時已經用盡力氣想推開他，但不成功，李繼續強行與她性交。X稱，印象中李沒有穿上上衣，當時她處於半睡半醒的迷糊狀態。

被姦同時又被迫口交

X憶述，她再恢復意識時，已變成陳在她身上，同時間，李站在床的右邊，用手捉住她的臉，強行令她張嘴口交，及後亦有在她的臉上射精。X作供時示範李當時動作，是以其姆指及食指按住她口的兩邊。

兩被告之後再交換位置

X稱其後兩人有再交換位置，陳再次在她的身上，她再用力推開陳，陳則跟她說：「唔使驚。」然後為她清理臉上的精液，並幫她穿回內褲及其他衣物，及後扶住X的腰部，扶她去坐車回家。

X稱與陳無任何形式上的聯絡

X指出，事發前並無與陳有任何形式上的聯絡，當日在酒店裏二人亦無任何親密，如有關性的對話。事發後第二日，二人均有聯絡她，但X沒有回覆他們，故陳轉用instagram聯繫她，並問X為何不讓他follow她的instagram，X表示因為不想陳看到她上載的內容。

回家哭泣覺驚慌和羞恥

X稱她回家後坐在沙發上哭泣，但沒有向父母提事件，因為還未能消化整件事，覺得驚慌和羞恥，上班時亦無法如常工作，及難以控制情緒。她兩天後與友人傾訴，並在友人的建議下向風雨蘭求助。

按警指示約兩被告到同一酒店

X續指出，她有參與警方的拘捕行動，當日她按警方要求，以「想再約酒局」為由，約兩名被告到同一酒店，警方其後在兩名被告現身酒店時將他們拘捕。

李曾向X發健碩身材照

X下午接受辯方盤問指，曾見過李在健身時的健碩身材，因為李曾把健身時的照片發送給她。X稱，當時回覆李指「黐線架，咁大隻。」因為她覺得李之所以會把照片發給她，就是因為想獲得她的稱讚。

李稱會浪費物資X才同意安排

X亦同意她與警方錄取口供時，曾提及認為與李到酒店房間飲酒的行程不妥當，惟當時李稱一切已準備妥當，及覺得若然不出席，會浪費準備好的物資，所以X同意該安排。

案件編號：HCCC230/2024