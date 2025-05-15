法國名牌Dior上周疑被黑客入侵資料庫　銀行及信用卡資料不受影響

近年頻繁發生黑客入侵事件，法國名牌Dior今日（15日）公布，上周三（7日）曾發現有未經授權的外部人士接觸部份顧客資料，當時已立即採取措施，遏止此惡意事件，並獲頂尖資訊安全專家的協助，持續調查事件。Dior歡迎顧客隨時聯繫，並對事件帶來的任何不便，表示深切遺憾。



根據調查結果，受影響的資料包括顧客與Dior分享的聯絡資訊、購買和偏好設定資料，但不包含任何財務資訊，如銀行及信用卡資料等。



Dior去年曾在香港舉行國際時裝展。（Dior圖片）

Dior在海港城設有分店。（Dior圖片）

法國名牌Dior今日公布，上周三（7日）曾發現有未經授權的外部人士，接觸部份顧客資料，當時已立即採取措施，遏止此惡意事件。Dior團隊在頂尖資訊安全專家的協助下，持續調查並應對該事件。

受影響資料包括顧客與Dior分享的聯絡資訊

根據目前調查結果，受影響的資料包括顧客與Dior分享的聯絡資訊、購買和偏好設定資料。不過該資料庫不包含任何財務資訊，包括銀行資料、IBAN或信用卡資訊。

Dior海港城店的裝潢甚有氣派。（Dior圖片）

Dior海港城店的裝潢甚有氣派。（Dior圖片）

籲顧客保持警覺留意任何電話及電郵等

Dior建議顧客持續保持警覺，留意任何可疑的活動或訊息，包括簡訊、電話及電子郵件等，並且避免點擊來自不明來源的連結或開啟附件。

Dior強調，團隊對顧客資料的保密性及安全性，視為首要優先事項。若顧客有任何進一步的疑問，可隨時聯繫。Dior對事件帶來的任何困擾或不便，表示深切遺憾。