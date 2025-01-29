年初一｜廣東道名店再現人龍　內地客豪花7萬買DIOR：確實有點貴

內地一連八日春節長假已開始，今（29日）是大年初一，在尖沙咀「名店街」廣東道，有不少遊客趁着長假、攜同一家大小訪港旅遊，兼歡度農曆新年。有內地客第一次來香港過新年，認為香港沒有過年氣氛，她花費約7萬元購買名牌服飾，笑說：「確實有點貴」。



下午約3時，有「名店街」之稱的尖沙咀廣東道，大部份店舖均有營業，部份名店更出現人龍。不少旅客攜同一家大小，在附近逛街、吃小食，又與附近的建築物拍照打卡，感受香港的農曆新年氣氛。

來自三亞的董小姐來港旅遊兩天，打算在明天離港。（董素琛攝）

來自三亞的董小姐來港旅遊兩天一夜，打算明天離港。她說，這是首次來港，感覺「挺好的」；但她認為「香港沒有那種過年的感覺」。她說，今天曾到訪過星光大道，並在尖沙咀附近一帶逛街。她又去過名店DIOR，豪花約7萬元購買鞋子和衣服，由於沒有想過行程預算，所以購買時沒有為意，但購物後被問及會否覺得貴，她才笑說：「確實有點貴。」

來自武漢的李先生，花費約5000元購買相機鏡頭，認為價格比內地便宜。（董素琛攝）

來自武漢的李先生同樣打算留港兩天旅遊，預計今天離港，他說：「因為要準備回去上班。」他稱，這次行程曾到訪山頂、尖沙咀等地方，大讚山頂的景色「特別好、很棒」。他又說，昨天花費約3千元與同行的親友在中環的一間酒店吃飯，認為價錢「還可以、能接受」。

李先生又花費約5千元購買相機鏡頭，認為比內地所賣的便宜。他說，今次是他首次訪港，認為香港人特別文明，過年氣氛「挺好的」，稱整個旅程都很開心。被問及會否再來香港旅遊，他說「有機會的話肯定還是會再來的」。

來自上海的Stella花費近一萬元在名店Louis Vuitton購買包包，又打算在尖沙咀一帶逗留至晚上，觀看花車巡遊。（董素琛攝）

首次訪港的還有來自上海的Stella，打算在港旅遊3天。她說，在前兩天抵港，目前為止到過太平山、上環及尖沙咀等地方，認為香港人很熱情、維多利亞港的景色很美。她今天在尖沙咀附近一帶逛街，花費近一萬元在名店Louis Vuitton購買包包。她續說，打算在尖沙咀一帶逗留至晚上，觀看花車巡遊。