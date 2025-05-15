孟加拉父母涉虐殺子　父稱怕送子入院要用錢　拿走妻金器典當

孟加拉裔父母涉謀殺不足兩個月大的幼子，令其身體多處受傷，包括8條肋骨斷裂，案件今(15日)在高等法院續審，控方繼續播放男被告的錄影會面。他在會面指，於案發日早上10時許，發現幼子有異常，打算帶幼子到醫院。惟他當時身上只有10至20元，認為到醫院求醫需要更多錢，於是在妻子洗澡時，拿取她的金飾耳環前住當舖，獲得1700元。他返回住所後，需等待長子穿鞋子，亦要取出嬰兒車。他們一家處理這些事情後，才離開單位。



兩名被告均為孟加拉裔，男被告Hossain Md. Imran（32歲）及女被告Akter Mrs Farzana（28歲），被控1項謀殺和1項虐兒罪，指他們於2019年8月30日在香港，謀殺Hossain Iyman（中文名字為何義文），及在同月8至24日對何義文(下稱：義文)故意襲擊、虐待和忽略。

兩名孟加拉裔被告否虐殺兒子，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

妻之前一晚曾指義文胸口有雜音

控方今播放男被告與警方的第三個錄影會面，該會面於2019年9月4日進行。男被告稱送義文入院前一晚，其妻子(即次被告)於凌晨2時許告知他，義文的胸口有嘈雜的聲音。妻子當時向義文餵哺母乳，過程順利，義文亦有吃奶，其後入睡。

趁妻洗澡拿妻金飾當掉

男被告稱他早上8時許醒來，約10時發現義文出現異常。他和妻子先後洗澡，才離開深水埗住所，帶義文到醫院，大約12時到達。男被告補充，當時打算送義文到醫院，但他身上只有10、20元，認為需要更多錢。他於趁妻子洗澡時，拿取她的金飾耳環前住當舖，獲得1700元。男被告亦有向警員出示當舖的當票。

妻子狀態不佳或未聽到

男被告指，當時未告知妻子典當一事。他外出到當舖期間，妻子曾致電問他在什麼地方，男被告只稱往借錢，但未有向妻子透露正往當舖。男被告指，其後把此事告知妻子，但她的精神狀態欠佳，不斷哭泣，或未有聽到。

等長子穿鞋及要拿嬰兒車

男被告返家後，需等待長子穿鞋，又要取嬰兒車。一家處理好所有事情後，才離開單位。由於情況趕急，他未有留意到義文表面是否有傷痕。

不知義文傷勢如何做成

警員亦指根據調查，義文身上有多處骨折，包括右膝內側、左肩胛、肋骨和右鎖骨，男被告稱很混亂，不知道該些骨折如何造成，又指義文在送院當天之前，身體健康。但又補充送院前一天，義文呼吸沉重。

控方案情指，兩被告於2019年8月24日，把義文帶到醫院救治。醫生檢驗後，發現義文多處骨折，頭部亦嚴重受傷。義文留醫6天，在同月30日宣告不治，當時他年僅53天大。

案件編號：HCCC296/2023