男嬰斷8肋骨多處傷亡　孟加拉裔父母否認謀殺　指22月大長子所為

孟加拉裔父母把出生48天的兒子送院，醫生發現男嬰腿骨及兩邊共8條肋骨骨折，頭部亦有受創，留醫6天後死亡。警方懷疑父母虐兒，把他們拘捕，但他們卻指稱是男嬰22個月大的哥哥所為，並指哥哥曾從行李箱跳下並傷及弟弟，又曾坐在弟弟的頭及胸，兩夫婦並無傷害孩子。控方不相信其解釋，控告男嬰父母謀殺及虐兒罪，案件今(12日)在高等法院開審。控方在開案陳詞指，當時未足兩歲的哥哥，無能力對弟弟造成如此嚴重的傷害，認為兩被告故意指長子妒忌頑皮以作掩飾。



兩被告被控謀殺及虐兒罪

男被告Hossain Md. Imran（32歲）及女被告Akter Mrs Farzana（28歲），兩人均是孟加拉裔，被控1項謀殺罪，指他們於2019年8月30日在香港，謀殺兒子何義文。他們亦同被控1項殘酷對待兒童罪，指他們於同年8月8日至24日，對32至48日大的何義文故意襲擊、虐待和忽略，導致他受不必要的損害。

男被告Hossain Md. Imran及女被告Akter Mrs Farzana否認謀殺及虐待未足兩個月大的幼子，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

一家四口住深水埗劏房

控方在開庭陳詞指，本案是一宗沉重的案件。事主Hossain Iyman（中文名字為何義文，下稱：義文）於2019年7月8日在港出生，他和22月大的兄長、父母（即兩名被告）居於深水埗一個劏房單位。

義文四肢沒郁動未即時報警

兩名被告在同年8月24日發現義文不飲母乳，四肢沒有如常郁動，眼睛也沒有正常開合，但未有報警，在義文失去知覺1個半小時後，才帶事主到醫院救治。

義文大腿及多條肋骨骨折

義文送院時的臉頰和額頭有多處瘀傷、鼻孔有擦傷，其大腿和肋骨亦有多處骨折，其中左右兩邊分別有1條和7條肋骨骨折。此外，事主的頭部亦嚴重受傷，包括出血和大腦腫脹，連接腦神經的部份亦受損。事主留醫6天，最終在同年8月30日不治，他只活了53天。

兩被告指兄長跳下擲中義文

醫生檢驗事主的傷勢時起疑報警，兩名被告因此被捕。他們在錄影會面提及，送院當天已發現事主不妥，又指義文的兄長當天早上曾躺在義文身上，令義文哭泣。他們猜測，兄長曾從行李箱跳下並擲中義文，令義文嚴重受傷。兩人又指，他們從未襲擊事主。

控方認為被告故意塑造長子頑皮

控方卻認為兩名被告誇大長子的行為，試圖塑造他是一個會妒忌他人和頑皮的男孩，常傷害事主。控方強調，不接納兩名被告在錄影會面的開脫部份。

義文傷勢是送院當天造成

控方又指，義文的傷勢是在送院當天造成，認為是其中一名被告施襲，即「主犯」；另一名被告則是「共犯」，協助或鼓勵「主犯」。「共犯」不一定參與襲擊或口頭上鼓勵「主犯」，但「共犯」明知「主犯」襲擊事主，但未有阻止，亦屬協助或鼓勵。此外，控方提醒陪審團，男被告在家中佔主導地位，女被告則較順從。

送院前的16天內體重無增加過

就殘酷對待兒童罪，控方指義文出生時體重為2.42公斤；至2019年8月8日，30日大義文被帶到診所檢查時，其體重為3.5公斤。惟他在同月8日24日的16天內，體重幾乎沒有增長。此外，義文身上亦有紅印、被捏或被叮的痕跡，其體溫亦屬異常。

義文送院時呆滯眼睛閉合

控方讀出承控辯雙方認事實，指兩名被告於2019年8月24日中午，帶義文到明愛醫院的急症室，當時義文呆滯和眼睛閉合，面部等有瘀傷。經檢驗後，醫生當時發現義文的鎖骨等骨折。

男被告稱見長子坐在義文的臉及胸

義文其後轉介至明愛醫院的兒科病房，當時已失去知覺，並需使用呼吸機。男被告曾告知醫生，24日早上8時許遭義文的哭聲弄醒，發現長子坐在義文的臉和胸口位置，他隨即移開兄長。電腦掃描顯示，義文顱內大量出血，顱內壓亦上升。

兩被告另有一女

義文其後再轉送至瑪嘉烈醫院的兒童深切治療部，檢驗後顯示其腦部死亡，醫生於同月30日宣告他不治。

庭上播放男被告的錄影會面，他透露其父母於2006年帶他來港定居。他曾於機場工作，案發時領取綜援。他於2015年返回孟加拉結婚，婚後申請妻子來港。承認事實亦提及兩名被告另一女兒，於2020年12月在港出生。

案件編號：HCCC296/2023