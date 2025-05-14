孟加拉夫婦涉虐殺親子　男被告指22月長子會襲擊全家　並大力咬弟

孟加拉裔父母涉謀殺其53日大的幼子，令其身體多處受傷，包括8條肋骨斷裂案，今(14日)在高等法院續審，控方繼續播放男被告被捕後的錄影會面。他指其22個月大的兒子頑皮及妒忌弟弟，指長子會襲擊全家，包括打和父母及弟弟，長子咬弟弟時會很用力地咬弟弟，並留下牙印。又指長子曾抱起弟弟，之後弟弟跌在地，但他見弟弟沒有事。他又指長子喜歡從行李箱跳到床上，懷疑案發日早上，長子從高處跳下時傷及弟弟。他們後來發現弟弟反應有異，因其妻餵哺乳身體有味，故兩夫婦洗完澡才送兒入院。



兩名被告均為孟加拉裔，男被告Hossain Md. Imran（32歲）及女被告Akter Mrs Farzana（28歲），被控1項謀殺，及一項虐兒罪，指他們於2019年8月30日在香港，謀殺Hossain Iyman（中文名字為何義文），及在同月8至24日對何義文(下稱：義文)故意襲擊、虐待和忽略。

兩名孟加拉裔被告否謀殺及虐，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

控方今續播放男被告於義文送院後2日後的錄影會面。首被告講及，一家四口居於深水埗的劏房單位，單位內只有一張床鋪。他與妻子負責照顧兩名兒子，若她事忙，他會幫忙照顧。

指長子襲擊父母並大力咬弟

男被告形容當時22個月大長子有點頑皮，會突然發脾氣和大叫，又曾打父母和打弟弟義文，又會啜父母和義文的手臂，亦曾咬義文的鼻。長子也咬過義文的手和腳，令義文手留下痕跡。他指長子咬義文的腳時力度大，而且會咬著一段時間。

指長子妒忌弟弟

他續指，長子打父母和義文時，會大力摑他們的身體。他曾兩次目擊長子踩義文。當時義文入睡或玩耍，長子突然把腳放義文的額頭和嘴巴上。他指長子妒忌義文。他和妻子抱著義文時，長子會衝向他們，及咬父母，或用指甲抓他們。

指義文曾跌在地但事後無事

他在錄影會面前一星期，長子曾抱起義文，期間義文跌在地上。他見義文之後沒有異常，女被告因此未有帶義文求醫。

夫婦二人洗完澡才離家

於2019年8月24日早上8時許，他的妻子喚醒他，指長子躺在義文身上，義文當時哭泣。義文於9時許活動變得緩慢，但仍然可以飲母乳。其後義文的眼睛開合變得非常慢，他遂帶義文到醫院求診。因其妻曾餵人奶，身上有味道，因此先行洗澡，其後再到他洗澡，然後才離家。

懷疑長子跳下床時傷及義文

男被告又指，長子自從可以站立後，便會從家中的行李箱跳至床上。義文出生後，他曾制止長子這樣做，但長子會大哭，妻子把義文抱走，讓長子從行李箱跳至床上。若長子在兩被告入睡時這樣做，又砸中兩人，長子亦會感痛楚，因此會找空位著地。首被告懷疑，義文送院前一晚，長子想找空位著地，但未有留意義文在床。

案件編號：HCCC296/2023