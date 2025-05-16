【跨境醫療】醫健通2大功能 便利長者往返大灣區求醫
政府一直致力推動跨境醫療協作，支援香港市民的醫療需要。為此，醫健通流動應用程式於2024年7月推出了「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」兩項功能，方便合資格領取長者醫療券（醫療券）的長者，可以透過醫健通流動應用程式自攜病歷，在指定大灣區醫療機構安全地使用他們的電子健康紀錄。
《行政長官2023年施政報告》宣布推出「長者醫療券大灣區試點計劃」（「試點計劃」），讓合資格香港長者可在大灣區的指定醫療機構使用醫療券。香港市民李偉雄先生自一年多前已開始在內地使用醫療服務。他說為了讓內地醫生了解其身體狀況，以往需要攜帶大批不同的紙本醫療紀錄，十分不便。但自醫健通新功能推出後，他覺得一切變得簡便。
李先生現時可以透過「跨境健康紀錄」功能，預先申請過去三年存放在醫健通的電子健康紀錄。系統在核實他的授權後，李先生在醫務衞生局指明及認證的境外醫療機構就診時，相關醫護人員便能瀏覽李先生的健康紀錄，讓診斷和治療過程變得方便快捷。
此外，李先生亦可透過「個人資料夾」功能，將在指定大灣區醫療機構求醫時取得的醫療紀錄存放在醫健通內，以保存整全的個人病歷紀錄。將來在香港接受跟進診治時，獲授權的香港醫護機構可通過醫健通系統取覽相關紀錄，令他獲取更連貫的醫療服務。
醫健通安全存放病人診治紀錄 往返兩地求醫更有效率
深圳新風和睦家醫院為參與「試點計劃」的醫療機構之一。該院的全科主任王步飛醫生認為醫健通的「跨境健康紀錄」功能，為醫生提供病人過往的病史、用藥紀錄等重要資訊，檢查報告、診斷紀錄等同樣一應俱全，有助他們作出最合適的醫療診斷，對診治患者大有幫助。她指過往香港病人前來求診時，有機會因無法確切表達以往的病歷，令醫生無法準確判斷他們的病情：「例如他們可能有比較複雜的病史，或者過往用藥情況，年紀較大的病人往往無法準確地告知。假如醫生無法得到這些資訊，便未必能夠提供最適當的診治。」
李先生憶述一次回港就醫的經歷，令他體驗醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能，確實能夠惠及跨境就診的長者：「有一次，我在香港作例行檢查，醫生問我有沒有曾經進行肝酵素檢查及是否有該檢查的結果。我馬上告訴他，自己有開通醫健通的跨境紀錄功能，該檢查報告已存放於醫健通系統中。」醫生隨即在其同意下，經系統取得報告並細閱，了解他的病情。李先生笑說：「過程順暢之餘，也令我非常放心。」
期待醫健通及跨境醫療協作持續優化 惠及更多港人
談及對醫健通的未來發展，李先生期待醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能能夠擴展至更多地方，讓港人在內地其他地區就診時，當地醫生都可以迅速了解病人的身體狀況。他又說：「我覺得可以進一步改善介面，精簡程序，讓老人家更容易使用。此外，我亦忽發奇想，假如醫健通可以乘著人工智能或大數據的潮流，推出一些新功能，智慧地協助市民管理日常飲食和運動習慣，或許會令市民更常使用醫健通。」
王醫生感謝香港市民對大灣區醫療機構的信任，她深信跨境醫療協作可以惠及更多病人。最後，她鼓勵香港長者前來求診前，使用醫健通流動應用程式內的「跨境健康紀錄」功能，申請過去三年存放在醫健通的電子健康紀錄，以便醫生可以快速跟進他們的情況，提供最適當的治療。
有意了解更多醫健通「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」及其他功能，可在醫健通流動應用程式，或醫健通專題網站及社交媒體瀏覽功能的介紹短片。
「跨境健康紀錄」功能短片連結： youtu.be/dwNohpI4eNM
「個人資料夾」功能短片連結：youtu.be/8yE4nwQdE4U
（資料及相片由客戶提供）