【跨境醫療】醫健通2大功能　便利長者往返大灣區求醫

政府一直致力推動跨境醫療協作，支援香港市民的醫療需要。為此，醫健通流動應用程式於2024年7月推出了「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」兩項功能，方便合資格領取長者醫療券（醫療券）的長者，可以透過醫健通流動應用程式自攜病歷，在指定大灣區醫療機構安全地使用他們的電子健康紀錄。



《行政長官2023年施政報告》宣布推出「長者醫療券大灣區試點計劃」（「試點計劃」），讓合資格香港長者可在大灣區的指定醫療機構使用醫療券。香港市民李偉雄先生自一年多前已開始在內地使用醫療服務。他說為了讓內地醫生了解其身體狀況，以往需要攜帶大批不同的紙本醫療紀錄，十分不便。但自醫健通新功能推出後，他覺得一切變得簡便。

李先生現時可以透過「跨境健康紀錄」功能，預先申請過去三年存放在醫健通的電子健康紀錄。系統在核實他的授權後，李先生在醫務衞生局指明及認證的境外醫療機構就診時，相關醫護人員便能瀏覽李先生的健康紀錄，讓診斷和治療過程變得方便快捷。

此外，李先生亦可透過「個人資料夾」功能，將在指定大灣區醫療機構求醫時取得的醫療紀錄存放在醫健通內，以保存整全的個人病歷紀錄。將來在香港接受跟進診治時，獲授權的香港醫護機構可通過醫健通系統取覽相關紀錄，令他獲取更連貫的醫療服務。

在自攜病歷的原則下，醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能及「個人資料夾」功能便利了香港市民安全地於指定大灣區醫療機構跨境使用電子健康紀錄，以獲取更連貫的護理服務。

醫健通安全存放病人診治紀錄 往返兩地求醫更有效率

深圳新風和睦家醫院為參與「試點計劃」的醫療機構之一。該院的全科主任王步飛醫生認為醫健通的「跨境健康紀錄」功能，為醫生提供病人過往的病史、用藥紀錄等重要資訊，檢查報告、診斷紀錄等同樣一應俱全，有助他們作出最合適的醫療診斷，對診治患者大有幫助。她指過往香港病人前來求診時，有機會因無法確切表達以往的病歷，令醫生無法準確判斷他們的病情：「例如他們可能有比較複雜的病史，或者過往用藥情況，年紀較大的病人往往無法準確地告知。假如醫生無法得到這些資訊，便未必能夠提供最適當的診治。」

王步飛醫生提醒，有意到指定大灣區醫療機構使用醫療服務的市民，應在診症前24小時透過「跨境健康紀錄」功能申請過去三年存放在醫健通的電子健康紀錄。

醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能推出後，李偉雄先生無須攜帶大批紙本醫療紀錄過境求診，實在方便不少。

李先生憶述一次回港就醫的經歷，令他體驗醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能，確實能夠惠及跨境就診的長者：「有一次，我在香港作例行檢查，醫生問我有沒有曾經進行肝酵素檢查及是否有該檢查的結果。我馬上告訴他，自己有開通醫健通的跨境紀錄功能，該檢查報告已存放於醫健通系統中。」醫生隨即在其同意下，經系統取得報告並細閱，了解他的病情。李先生笑說：「過程順暢之餘，也令我非常放心。」

期待醫健通及跨境醫療協作持續優化 惠及更多港人

談及對醫健通的未來發展，李先生期待醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能能夠擴展至更多地方，讓港人在內地其他地區就診時，當地醫生都可以迅速了解病人的身體狀況。他又說：「我覺得可以進一步改善介面，精簡程序，讓老人家更容易使用。此外，我亦忽發奇想，假如醫健通可以乘著人工智能或大數據的潮流，推出一些新功能，智慧地協助市民管理日常飲食和運動習慣，或許會令市民更常使用醫健通。」

李先生鼓勵香港長者使用醫健通「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」功能。

王醫生感謝香港市民對大灣區醫療機構的信任，她深信跨境醫療協作可以惠及更多病人。最後，她鼓勵香港長者前來求診前，使用醫健通流動應用程式內的「跨境健康紀錄」功能，申請過去三年存放在醫健通的電子健康紀錄，以便醫生可以快速跟進他們的情況，提供最適當的治療。

有意了解更多醫健通「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」及其他功能，可在醫健通流動應用程式，或醫健通專題網站及社交媒體瀏覽功能的介紹短片。

「跨境健康紀錄」功能短片連結： youtu.be/dwNohpI4eNM

「個人資料夾」功能短片連結：youtu.be/8yE4nwQdE4U

（資料及相片由客戶提供）