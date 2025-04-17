竹棚預簽安全紙｜陳國基領導工作小組　將加強抽查　研降處分門檻

申訴專員公署昨日（16日）公布主動調查報告，揭發不少負責檢查竹棚、吊船等裝置安全的檢驗員，在未檢查其安全狀態下，已簽署表格批准使用。甚至有檢驗員在竹棚未搭建前，已簽表確認棚架安全，形容相當荒唐。



政務司司長陳國基今日（17日）約見申訴專員陳積志，深入研討公署就政府對建造業職安健監管的各項調查發現和分析。陳國基又指，勞工處會加強抽查合資格人士簽發的證明書、表格或報告，屋宇署亦正檢視紀律處分制度下的準則，考慮降低針對非嚴重事故的紀律處分門檻。



申訴專員公署昨日（16日）公布主動調查報告，揭發有檢驗員在竹棚未搭建前，已簽表確認棚架安全。（資料圖片／羅國輝攝）

李家超：強化部門管理制度建設 加強部門主管層績效問責

政府晚上發新聞稿指，行政長官李家超已指示政務司司長陳國基領導工作小組，深入檢視申訴專員公署不時發表的主動調查行動報告，確保各政府部門首長積極跟進各項調查建議，並強化部門管理制度建設，加強部門主管層的績效問責，提升公共服務管理。

其中，就昨日公布的主動調查報告內容，陳國基約見申訴專員陳積志，研討公署的發現和分析。工作小組會透徹理解當中的瓶頸癥結，從而強化相關部門的管理制度，尤其主管人員的領導和監督職能。調查中發現的懷疑刑事欺詐行為，勞工處已轉交執法機構跟進。

陳國基批評有一小撮人，為求一己私利甚至貪一時方便，罔顧生命。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳國基已要求相關部門立即採取跟進行動

陳國基在社交平台指，工業意外一宗都嫌多，批評有一小撮人，為求一己私利甚至貪一時方便，罔顧生命，挑戰法紀，埋下工業意外的嚴重隱患。

陳國基又指，政府非常重視報告，已要求相關部門立即採取跟進行動。其中，勞工處會加強抽查合資格人士簽發的證明書、表格或報告，如發現簽發的文件涉及虛假陳述，定會依法提出檢控，並轉介警方及相關註冊機構跟進。

屋宇署亦正檢視紀律處分制度下的準則，除繼續嚴厲查處嚴重傷亡事故外，亦考慮降低針對非嚴重事故的紀律處分門檻，加強阻嚇作用。

申訴專員公署昨日（16日）公布主動調查報告，揭發有檢驗員在竹棚未搭建前，已簽表確認棚架安全。（資料圖片／羅國輝攝）

發展局：屋宇署加快處理過往被遺漏個案

發展局則表示，局方和屋宇署高度重視報告，會確保已經引入的加強措施落到實處，檢視中的工作盡快推進。其中，屋宇署自2022年第四季已加強與勞工處的轉介機制和協作，並就改善個案處理的內部監察制度制定了處理時間指標，以及加快處理過往被遺漏的個案。

另外，政府去年底就修訂《建築物條例》提出建議，包括提高檢控罰則、上調紀律處分的最高罰款等，當局正分析收集到的公眾意見，並同時開展法律草擬工作，目標是在明年上半年向立法會提交修訂條例草案。