2026年公眾假期｜打工仔請假攻略！　農曆新年請2日放9日最划算

​一眾打工仔最關心的2026年公眾假期今日出爐！政府在憲報公布明年公眾假期安排，一共有17個「紅日」，如果以五天工作周、周六及日為例假計算，明年有不少機會可自製長假期，最划算為2月，該月有3日農曆新年假，只須請2日便可放9日假期。其次，4月的復活節假，請3日可放10日長假。



​一眾打工仔最關心的2026年公眾假期今日出爐。(資料圖片)

三個公眾假與周日重疊 翌日訂為補假

政府表示，明年的清明節為星期日，該天的翌日將訂為補假。另外，由於清明節翌日為復活節星期一，該日之後第一個非公眾假期的日子，將訂為增補公眾假期。另外，由於2026年的佛誕及重陽節皆為星期日，該兩天的翌日將訂為補假。

若果打工仔希望自製長假或短假期，按照明年公眾假期的安排，可以有以下假期組合部署：

元旦日：請1日放4日

公眾假期為1月1日，如請1月2日，連同周六日例假，合共放4日假。

農曆新年假：請2日放9日

公眾假期為2月17日、18日及19日，如請2月16日及20日，連同周六日例假，合共放9日。

耶穌受難節、清明節及復活節：請3日放10日

公眾假期為4月3日、4月4日、4月6日及4月7日，如請4月8日、9日及10日，連同周六日例假，合共放10日。

勞動節：請4日放9日

公眾假期為5月1日，如請4月27日至30日，連同周六日例假，合共放9日。

佛誕翌日：請4日放9日

公眾假期為5月25日，如請5月26日至29日，連同周六日例假，合共放9日。

端午節：請4日放9日

公眾假期為6月19日，如請6月15日至18日，連同周六日假，合共放9日。

特別行政區成立紀念日：請2日放5日

公眾假期為7月1日，如請6月29日及30日，連同周六日例假，合共放5日。

國慶日：請4日放9日

公眾假期為10月1日，如請9月28日、29日及30日，以及10月2日，連同周六日例假，合共放9日。

重陽節翌日：請4日放9日

公眾假期為10月19日，如請10月20日至23日，連同周六日例假，合共放9日。

聖誕節：請4日放9日

公眾假期為12月25日及26日，如請12月21日至24日，連同周六日例假，合共放9日。