中國內地公眾假期2026懶人包！不少打工仔正睇定來年的紅日，籌備去旅行，而近年北上已漸漸成為港人的熱門選擇。正打算北上的朋友，記者已為你整理內地公眾假期資訊，及8大國內好去處，讓大家避開人潮！



放假攻略2026｜中國內地公眾假期

香港與內地的放假機制不一樣，內地設有「調休」，政府會把不屬於公休日（紅日）的日期改為公休日，以調換休息時間。簡單而言，便是讓人們用休息日來上班，然後用之後的工作日改為補假，以便製造連假方便出遊。如正在計劃北上逗留數天，遇上「調休」便會大大影響旅遊體驗。

中國公眾假期一覽

清明節： 2026年4月4日至6日放假，共3天 。

勞動節： 2026年5月1日至5日放假調休，共5天。5月9日上班。

端午節： 2026年6月19日至21日放假，共3天。

中秋節：2026年9月25日至27日放假，共3天。

國慶日：2026年10月1日至7日放假調休，共7天。9月20日、10月10日上班 。



每逢紅日放假，內地就會人山人海！不想去旅行被人海掩沒，就要留意中國國內的紅日了！（小紅書＠寄雲間）

中國假期2026｜與香港假期相撞日子

香港的紅日：清明節翌日、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶日，均為與內地公眾假期相撞的日子，如這些公眾假期前往內地，便容易遇上人潮。因此並不建議這段時間回內地旅遊。

如果心思思想北上去旅行，但又未決定好去哪裡，以下就有8大景點推介給你們。無論你是不怕擠迫，喜歡熱鬧又想感受節日氣氛，還是想在香港紅日，避開內地公眾假期去旅行也好，總有一些項目適合你！

中國假期2026｜8大活動推介

中國假期2026【1】深圳前海華發冰雪世界（熱雪奇蹟）——地鐵直達／最大室內滑雪場／設親子+新手娛雪區

深圳前海華發冰雪世界（熱雪奇蹟）自去年開幕後大受歡迎，場地不但全年無休，而且面積約43萬平方米，涵蓋滑雪場、商業區、酒店等多個範疇。冰雪世界的一大亮點，就是面積約10萬平方米的「超雪中心」，相當於14個足球場。此外，場地更設有專為親子及新手而設的娛雪區，集合14項冰雪遊樂設施，包括雪上卡丁車、碰碰車、5條雪圈道、夢幻雪屋等，超級多活動玩！

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深圳前海華發冰雪世界（熱雪奇蹟）

票價：$236起

地址：深圳市寶安區沙井南環路

交通：

福田口岸／深圳灣口岸：地鐵會展城站D口步行5分鐘，由口岸出發全程約1小時；或

深圳灣口岸：過關後坐的士或Call車直達，車程約33分鐘。



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中國假期2026【2】歡樂港灣摩天輪——40層樓高深圳地標／欣賞伶仃洋景色

深圳最大的摩天輪「灣區之光」就在歡樂港灣。摩天輪由設計倫敦之眼及迪拜之眼的設計團隊共同設計，高達128米，足足約有40層樓高，有28個橢球型客艙，一圈約28分鐘。從客艙外眺望，可以欣賞到伶仃洋的景色，如在夜間乘搭，更有機會觀賞到歡樂港灣舉辦的激光騷，看著不同的色彩劃破黑夜，非常浪漫！而歡樂港灣附近還有不少餐廳，坐下來靜靜享受假日時光亦不錯！

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歡樂港灣「灣區之光」摩天輪

票價：人均$88起

地址：深圳市寶安區新安街道濱海文化公園

交通：深圳地鐵5號線臨海站B2口出下車直達



中國假期2026【3】深圳科技館（新館）——極光帷幕牆／必訪1:1太空艙

深圳科技館（新館）於2025年開幕，總面積約13萬平方米，連同地下層數共有8層，是深圳目前最大的科技館！當中一大亮點就是酷似「宇宙飛船」的外觀，非常值得打卡，此外，科技館的帷幕牆由9萬多塊不同尺寸的不銹鋼面板拼接而成，在陽光的折射下，能模擬出極光、星雲、耀斑等宇宙現象，充滿科幻感。在宇宙探源展廳，除了有1:1還原的太空艙設施外，還有逼真的星空頂、人造衛星，讓你仿如置身在航行於宇宙之中，市民還可直接走進太空艙內參觀，沉浸式體驗太空人的生活，啱晒小朋友放電！

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深圳科技館（新館）

票價：$16起

地址：深圳市光明區光明大道與光輝大道交叉口

交通：深圳地鐵6號線光明站，由C口、D口出站，從二層連廊通往場館。



中國假期2026【4】世界之窗——滑雪場、水上世界、刺激機動遊戲

深圳世界之窗除了可在一日內「環遊世界」外，還有多項刺激好玩的遊樂設施，如滑雪場、水上世界、小朋友都啱玩的各種過山車，以及侏羅紀水世界等；從羅湖口岸過關便可直達，全程更只需約40分鐘，無論情侶拍拖，還是親子活動都非常適合！

此外，於2023年重開的世界之窗阿爾卑斯冰雪世界也是大受本地與港人歡迎的新園區，擁有逾4萬呎嬉雪及滑雪區，以及約2萬呎的溜冰場。場館分為三大部分：冰雕區、溜冰區、滑雪區，除了滑雪，還可以欣賞冰雕和觀看冰舞。

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票價：HKD$231起（世界之窗）／HKD$79起（阿爾卑斯冰雪世界）

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通：於「世界之窗」站下車，車站J出口步行數分鐘，即可抵達



中國假期2026【5】歡樂海岸海洋奇夢館——於商場內的人氣水族館

歡樂海岸海洋奇夢館就在商場內，配套相當完善，參觀前或後都能在附近找到餐廳用膳，而且門票相當便宜，最平$55就可入場。海洋奇夢館雖然面積不大，但勝在海洋生物品種繁多，水母、鯊魚、海龜、小丑魚、珊瑚礁等等也有，而且設有教育專區，讓小朋友可寓學習於娛樂，家長也能在夢幻的海底世界中放鬆身心。

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歡樂海岸海洋奇夢館

票價：HKD$88（成人）／HKD$44（小童）

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸購物中心二樓東端

交通：深圳地鐵9號綫深圳灣公園站下車，於E出口步行約5分鐘。



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中國假期2026【6】深圳平安金融中心雲際觀光層——俯瞰深圳城景

深圳平安金融中心雲際觀光層位於世界第五高樓平安金融中心116層，可在海拔547.6米的高空中，以360度鳥瞰深圳四方八面不同景觀與城市風貌，無論在早上、黃昏還是夜晚來，都有不同的視覺體驗。

觀光層除了可觀看深圳醉人的城市景色外，觀光層更集合了觀光娛樂、文化創意、科普教育等多元化的區域，無論是小朋友還是大人都能在這裡找到樂趣，而且兒童還有優惠門票，是到深圳的必去景點。

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深圳平安金融中心雲際觀光層

票價：HKD$220

地址：深圳市福田區福田街道福華四路16號

交通：深圳地鐵1號綫購物公園站下車，於D出口步行約5分鐘



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中國假期2026【7】深圳歡樂谷——鄰近世界之窗的樂園

深圳歡樂谷佔地面積超過35萬平方米，園內分為水、陸兩個公園，以西班牙廣場、歡樂時光、魔幻城堡、迷你世界·冒險山、西部礦鎮、香格里拉、颶風灣、陽光海岸、深圳瑪雅海灘水公園劃分為9大主題區域，無論是夏天還是冬天來都有另一番體驗！

如果是帶小朋友放電，特別推介「迷你世界·冒險山」區域，區內的機動遊戲不會太刺激，但十分有童趣，適合小朋友遊玩，如密林歷險過山車、兔美美蹦蹦傘和卡洛兒八音盒旋轉木馬等等。另外，園區的景觀也有不少小人雕像和擺設，仿如走進了小人國，在這裡替小朋友拍照會有很可愛的效果。

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深圳歡樂谷

票價：HKD$258（成人）／HKD$147（小童）

地址：深圳市南山區華僑城僑城西路

交通：深圳地鐵1號綫世界之窗站下車，從A出口出站，步行約10分鐘即可抵達



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中國假期2026【8】深圳野生動物園——佔地逾60萬平方米的大型動物園

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

在這裡可以看到來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等。在食草動物區及猛獸谷，不但可近距離看到珍貴的受保護動物，還可餵食小動物，是帶小朋友放電的好地方。

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深圳野生動物園

票價：HKD$89.5

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

交通：乘坐地鐵7號線到西麗湖站即可到達。



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