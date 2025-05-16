政府未解的士網約車亂局　的士車主嘆損生計：以為會維護我哋權益

世界各地早已有網約車，但香港政府遲遲未就網約車發展，以及的士牌照等問題提出明確方向及政策，不少市民選乘網約車，結果出現的士與網約車爆發矛盾的亂局。今早（16日）近40名的士車主到金鐘政府總部遞交請願信，指網約車等非法白牌車在過去11年來一直剝削的士生意，司機收入銳減，忍無可忍下決定向政府請願，要求政府全面取締及監管白牌車。



的士牌照受到政府規管，載客範圍及車資均受監控，在白牌車違法競爭下，的士業界指的士司機收入微薄，控訴有關問題已存在多時，政府卻未有解決，業界既不滿又無奈：「可能我哋純真，以為政府會維護業界權益。」



近40名的士車主今早（16日）到政府總部外請願，要求政府立例監管白牌車。（廖雁雄攝）

近40名的士車主政府總部遞交請願 批非法白牌車影響生計

今早（16日）近40名的士車主到金鐘政府總部遞交請願信，他們指網約車等非法白牌車11年來一直剝削他們的生意。車主代表林智聰指他們來自「小車主捍衛權益關注組」，成員都是「單頭」車主，每人只擁有一至兩個的士牌，他指非法白牌車影響他們生計，及令家人的生活質素變差。

有警員在現場監察的士車主的請願行動。（廖雁雄攝）

智慧出行聯合商會主席周國強（左）今早陪同的士車主到政府總部，但沒有發言。（廖雁雄攝）

的士業界斥政府任由矛盾惡化11年

政府不開放點對點交通市場，又阻止不了市民轉投網約車，也沒想方設法減低車主對新競爭者抗拒，任由矛盾惡化至今11年。林智聰稱，一眾小車主當初買的士牌只是為自己生活有保障，日後退休亦可將的士車牌留給子女，但現時卻被白牌車蠶食他們的生存空間，嘆謂：「可能我哋純真，以為政府會維護業界權益。」

車主代表林智聰指，他們來自「小車主捍衛權益關注組」，不滿白牌車非法營運，剝削他們生意，忍無可忍下決定請願。（廖雁雄攝）

林智聰又指，眼見白牌車非法搶生意，只付出極低成本，形容他們是「偷雞摸狗」。而在2020年9月23日，終審法院已裁定白牌車違法，而且重點不在於付款方式，而是在意圖。

車主代表林智聰指，他們來自「小車主捍衛權益關注組」，不滿白牌車非法營運，剝削他們生意，忍無可忍下決定請願。（廖雁雄攝）

5,000車主請願信籲政府立即嚴厲打擊非法白牌車

林智聰指，共收集了5,000名車主的請願信，呼籲政府立即採取以下三項行動：

1. 立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車；

2. 加強執法力度，針對提供白牌車服務的平台及營運者；

3. 保障的士業界權益，維護本港交通運輸行業的可持續發展。



政府今將與網約車平台會面

的士團體請願之時，運輸及物流局今早發出新聞稿表示，關注現時網約車平台提供非法「白牌車」服務，政府今日將與平台公司會面，重申其營運必須依法。

的士與網約車的矛盾亂局持續，只會令司機、車主、乘客「三輸」，政府推行的士車隊制度亦遇上困難，5隊車隊能否在7月底目標期前完成籌備工作並投入服務​存極大變數。01觀點《的士車隊大落後 鴕鳥政策近盡頭》指出，業界之所以對網約車得而誅之，正是因為市民對網約車投懷送抱。網約車服務普遍定價透明、支付方法便捷、應用程式多語言，深受用戶歡迎而在全球多地盛行。

而在一河之隔的深圳，早已對的士行業進行了結構改革。其2021年推出的《出租汽車管理條例》，明確車輛經營權有效期不超過五年，又禁止轉讓出租，並無償批出，從根本上杜絕了牌照炒賣，使的士服務回歸公共服務屬性。深圳的經驗證明徹底的改革不但是可能的，也是有效的。矢言積極融入大灣區、跟深圳加強交流合作，香港政府沒理由不知道他們根治的士牌價的寶貴經驗。