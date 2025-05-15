的士網約車亂局｜政府迴避規管無法破局　的士業界明到政總請願

的士與網約車爆發矛盾的亂局，苦了司機與車主，政府至今仍迴避規管網約車，僅提出以的士車隊制度作緩衝而非真改革，困局未能解決下，再次觸發的士業界為生計將抗議行動「升級」。智慧出行聯合商會主席周國強聯同38名業界代表繼上周五（9日）到西九龍政府合署請願後，宣布明早（16日）轉往金鐘政府總部遞交請願信，預計有50名車主參與，並邀請立法會議員及特首辦職員到場，以了解業界訴求。



香港推行的士發牌制度多年，的士業界指政府控制車資、的士司機收入微薄的結構問題已存在多時，商會引述將出席行動的代表指，業界一直努力服務社會，卻遭受網民不公平評論，甚至被指「抵死」，呼籲政府立即採取以下三項行動，包括立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。



5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署請願。（黃浩謙攝）

業界批評政府承諾打擊非法白牌車 但執法力度令人失望

智慧出行聯合商會今日表示，的士業界正面臨前所未有的挑戰，非法網約車及白牌車問題持續惡化，嚴重影響業界的經營環境，批評政府多次承諾打擊非法白牌車，但實際執法力度令人失望，導致非法白牌車越發猖獗，合法經營者的權益受到嚴重侵害。

的士業怨努力服務社會卻遭不公平評論

商會今次在預告請願亦強調「香港作為法治社會，合法經營理應得到保障」，又引述車主代表指，業界一直努力服務社會，卻遭受網民的不公平評論，甚至被指「抵死」，非法營運者卻受到讚揚，形容情況令人心寒。

智慧出行聯合商會呼籲政府立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。（資料圖片）

24名非法白牌車司機被裁定終極敗訴

商會又提到2020年9月初，有24名非法白牌車司機在終審法院被裁定終極敗訴，理應成為政府加強打擊非法營運的契機，惟問題至今仍未得到有效解決。

智慧出行聯合商會表示明日上午10時半，將在金鐘政府總部發起請願行動，預計有約50名的士車主參與。行動期間，業界將邀請立法會議員及特首辦職員到場，表達苦主們的訴求，並會向政府部門遞交請願信。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強︰「根本唔使罷駛啦，全部都唔使駛喇，啲人點做啫，不如個個都做非法嘢。」（黃浩謙攝）

的士業界籲政府立即修訂法例保障權益

智慧出行聯合商會呼籲政府立即採取以下三項行動，包括立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。

1. 立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車；



2. 加強執法力度，針對提供白牌車服務的平台及營運者；



3. 保障的士業界權益，維護本港交通運輸行業的可持續發展。



矛盾惡化11年 解決未提解決方法

政府一方面不開放點對點交通市場，另一方面又阻止不了市民轉投網約車，任由的士司機、乘客累鬥累，的士業界、網約車矛盾惡化拖延至今11年，其間的士業間多次請願或醞釀罷駛，而網約車則在世界各地，包括內地亦已盛行多年，反觀香港在這方面卻大大地落後。

的士車隊服務​存極大變數

明日是的士團體連續第二周有請願行動，運輸署今日會面所提舊調，相信難以為的士網約車之爭破局。至於當局視為緩解困局的「救命草」、的士車隊發展又遇上困難，5隊車隊能否在7月底目標期前完成籌備工作並投入服務​存極大變數。

香港網約車落後全球損害消費者與遊客利益

01觀點《的士車隊大落後 鴕鳥政策近盡頭》指出，的士業界之所以對網約車得而誅之，正是因為市民對網約車投懷送抱。網約車服務普遍定價透明、支付方法便捷、應用程式多語言，深受用戶歡迎。在其他大城市如紐約、悉尼和新加坡，網約車早已被納入規管並蓬勃發展，為市民和遊客提供了便捷、多元的出行選擇。香港若逆全球趨勢而行，不僅違背市場常識，也損害了消費者和遊客的利益。