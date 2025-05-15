的士網約車亂局｜的士團體明再請願　運輸署研修例扣押涉案網約車

網約車成為全球趨勢，內地早已盛行多年，惟香港政府遲遲未就網約車發展，以及的士牌價問題提出明確政策，近年的士客源減少、牌價急跌，網約車則面對違法載客風險，雙方矛盾持續升溫，乘客利益亦受損，有關亂局急需政府解決。有的士團體預告明早（16日）往金鐘政府總部遞交請願信，促請政府嚴打非法白牌車。



運輸署署長李頌恩今日（15日）下午與約20名的士業界代表和相關立法會議員會面，向他們指出，打擊非法取酬載客、規管網約車平台和改善的士服務是政府與業界的共同目標，又再次表示，政府正積極研究修改法例，包括即使未能確認司機身份，涉案車輛仍可被扣押。



運輸署署長李頌恩（左二）今日（5月15日）與約20名的士業界代表和相關立法會議員會面，重申政府有決心持續依法打擊非法「白牌車」，以及在今年內就規管網約車平台訂立建議。（政府新聞處圖片）

商會、車行、的士車隊營辦商和車主今出席運輸署會議

智慧出行聯合商會主席周國強聯同38名業界代表，上周五（9日）到西九龍政府合署請願，促請政府嚴打非法白牌車。該商會宣布將「行動升級」，明早（16日）轉往金鐘政府總部遞交請願信，預計有50名車主參與，並邀請立法會議員及特首辦職員到場，了解業界訴求。

運輸署重申政府有決心持續依法打擊非法「白牌車」

運輸署表示，出席會面的代表包括商會、車行、的士車隊營辦商和車主等業界不同持份者。在今日的會面中，雙方就非法取酬載客活動的關注，以及規管網約車平台和提升的士服務質素等方面交換意見，當局重申政府有決心持續依法打擊非法「白牌車」，以及在今年內就規管網約車平台訂立立法建議。

智慧出行聯合商會呼籲政府立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。（資料圖片）

研修例扣柙涉非法出租或取酬載客罪行車輛

運輸署「嚴正」指出，任何網約車平台營運商在提供取酬載客服務時必須合法合規。警務處連月持續在各區打擊非法出租或取酬載客，對有足夠證據的個案馬上採取適當的執法行動，有關執法行動將會繼續。同時，政府正積極研究修改法例，致使確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行的車輛，即使未能確認司機身份，涉案車輛仍可被扣押，以加強對非法取酬載客行為的阻嚇力。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署請願。（黃浩謙攝）

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署請願。（黃浩謙攝）

的士團體連續第二周有請願行動

明日是的士團體連續第二周有請願行動，且有「升級」之意，此前的士業界已指出，的士面對客源減少及牌價下跌的衝擊，司機收入減少、車主身家縮水，生計大受影響，故多次向政府請願反映苦況。至於當局視為緩解困局的「救命草」、的士車隊發展又遇上困難，5隊車隊能否在7月底目標期前完成籌備工作並投入服務​存極大變數。

事實上，根據香港士交易所於5月8日更新的「過往30日的士牌價走勢圖」可見，市區的士牌價由255萬跌至232萬，跌幅達23萬或9%；新界的士牌價由180萬跌至157萬，跌幅達23萬或12.8%，從牌價走劫反映的士業界困境。

「過往30日的士牌價走勢圖」可見，市區及新界的士牌價均在下跌。

另一方面，網約車的存在早已是「公開的秘密」，而全球各地，包括內地亦盛行網約車，如今政府表示會研究修改法例扣押相關車輛，卻未有政策對網約車作出規範，司機在沒有相關牌照下收取報酬載客亦恐怕會違法，相信難以為的士網約車之爭破局。

的士面對客源減少及牌價下跌的衝擊，司機收入減少、車主身家縮水，5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強斥責白牌車︰「根本唔使罷駛啦，全部都唔使駛喇，啲人點做啫，不如個個都做非法嘢。」（黃浩謙攝）

政府任由的士業界、網約車矛盾惡化

網約車在世界各地盛行，香港早於11年前已出現，這些年來不斷有意見質疑政府不解決問題，任由司機、乘客累鬥累，的士業界、網約車矛盾惡化，對香港有何好處？

的士對上一次加價之時，政府同時推銷的士車隊制度，聲稱可以提升服務質素和的士業的整體形象云云，但制度是否為大車主而設？官員有沒有評估過，車隊制的車主之後又會怎樣加租呢？對的士司機到底有何益處？

立法會議員田北辰在審議法案時已說了，即使政府現在增設的士車隊，但並不會發放新牌照，只是提升服務質素，結果『塘水滾塘魚』，整體供應沒有增加，導致希望召喚Uber的士的人仍然難以召車，只能召喚『白牌車』。他的結論是，「如果之後仍然有『白牌車』生存，政府便應該考慮增加出租車牌照的數目，將它們由違法變為合法，因為政府不再發放新的士牌照」。

乘客、司機、車主最終三輸

的士業界面對客源減少，的士牌價急跌的困境，更慘是得不到大部份市民同情，甚至經常有網民幸災樂禍地形容「抵死」，但的士司機只是弱勢群體，持有的士牌照的車主或車行才是最大利益者群體，一個牌照幾百萬元的市價令他們非常抗拒改革。即使業界反對開放市場，要求取締白牌車，但網約車已成世界大潮，乘客亦選擇「用腳投票」，政府越遲提出解決方案，的士越陷困境，長此下去，的士司機愈來愈難「搵食」，牌照市價亦可能隨之貶值，結果乘客、司機、車主和車行「大家都輸」。