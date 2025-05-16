首個「僱員醫保指數」揭門診使用量及保費大增　僱主開支3年升55%

香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）聯同企業員工福利及強積金顧問GUM，發布全港首創的「香港僱員醫療保險指數」，涵蓋過去長達19年的數據，全面反映團體醫療保險的實際使用情況、費用及保費的趨勢。指數揭示即使醫療費用走勢趨穩，但由於使用率急升，保費持續上漲，導致僱主醫保開支在3年間累計急升達55%。



團隊冀透過每季度更新指數，提高各界對醫保使用的認知，長遠更精明使用醫保，提升私營醫療系統的可持續性，減少公營醫療系統的負擔。



香港理工大學專業及持續教育學院院長阮博文。(PolyU CPCE提供)

香港僱員醫療保險指數由「使用指數」、「費用指數」及「保費指數」組成，涵蓋由2006年至2024年香港團體醫保市場數據。

疫情復常後門診使用升、兩年間升102%

「使用指數」包含住院保障使用指數及門診使用指數，反映整體醫療使用及職場健康水平。當中，門診使用指數在新冠疫情復常後大幅攀升，兩年間的累計升幅高達102%。單是去年，急性上呼吸道感染及普通感冒的個案率按年增加25%。門診使用指數兩年間倍增，反映僱員對門診服務的需求顯著上升，較新冠疫情前更高。住院率亦沒有回落到新冠疫情前水平。

門診使用指數在新冠疫情復常後大幅攀升。（PolyU CPCE提供）

住院和門診費用均有下降

醫療費用方面，研究發現去年住院費用指數出現4年以來首次下跌，每宗手術平均開支回落至21,851元；門診費用指數連跌兩年，每宗門診平均費用降至533元。

研究發現去年住院費用指數出現4年以來首次下跌。（PolyU CPCE提供）

團隊認為，近年日間手術進行的病毒疣治療和腸胃鏡程序越趨普遍，加上呼吸道感染流行，普通科門診使用率急升，令整體平均住院和門診費用均有下降；但面對成本上漲，相信未來醫療費用將回復上升趨勢。

醫療保險使用率高 3年累計增幅達55%

保費方面，研究指出保費指數由2021年開始呈現上升趨勢，3年之間累計增幅高達55%，當中住院保費增幅較門診更高。團隊認為，近年醫療保險使用率高企，保險公司以過去理賠經驗，為來年保費定價，導致出現醫療保費上升的困局，不利私營醫療可持續性，或變相增加公營醫療負荷，同時加重僱主負擔。

研究指出保費指數由2021年開始呈現上升趨勢。（PolyU CPCE提供）

團隊建議，僱主應選擇更符合僱員需求的醫療保險，結合健康教育及針對性預防措施，控制保費潛在增幅，提高企業成本效益。