宏利與中大醫院合作　治癌組織碎化技術納醫保範圍

李嘉誠基金會先後向養和醫院、香港大學醫學院及香港中文大學醫學院，捐贈各一部超聲波組織碎化技術儀器（Histotripsy），以治療肝癌及作臨床研究。不過，有報道指，兩間醫學院獲贈的儀器，將最終轉移到私家醫院。其中港大醫學院獲贈的儀器已轉移至港怡醫院，而中大醫學院的一部將在中大醫院投入服務。此外，中大醫院及港怡醫院亦已分別與宏利金融股份有限公司及滙豐保險合作，將有關醫療技術納入醫保計劃內。



李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

宏利早於本月7日已宣布，會將組織碎化技術納入其為確診癌症或懷疑患上癌症的指定醫療保險計劃、全方位「醫護專員支援服務」內。

不過此服務需待組織碎化技術於中大醫院使用，並提供公眾使用後才開始推行，屆時有關病人將需參與臨床試驗，以便密切監測和評估臨床結果。換言之，中大醫學院現有的超聲波組織碎化技術儀器，已確定將會在私營的中大醫院予公眾使用。

而滙豐保險早前亦與港怡醫院共同宣布，滙豐保險升級其滙豐自願醫保靈活計劃，100%支付顧客在港怡醫院接受Histotripsy治療所產生的費用。而港怡醫院較早前宣佈將會於3 月開始，成為亞洲首家私營醫院提供此治療服務。