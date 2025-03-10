滙豐保險升級自願醫保計劃　首推全額支付Histotripsy治療保障

滙豐保險及港怡醫院共同宣佈自去年引入香港的Histotripsy (組織碎化技術) 系統的最新市場進展– 滙豐保險升級其滙豐自願醫保靈活計劃，100%2支付 Histotripsy 治療所產生的費用。而港怡醫院較早前宣佈將會於3 月開始，成為亞洲首家私營醫院提供此治療服務。



香港是亞洲第一個城市提供Histotripsy 治療服務，這項嶄新技術能讓醫生無需任何切口、輻射或刺針便能治療腫瘤，與傳統醫療技術相比，Histotripsy 通常只會引起輕微疼痛，較少副作用及併發症，住院時間更短，提升病人的康復及治療體驗。這項突破鞏固了香港作為先進醫療的熱門地，有助其成為醫療創新樞紐。

滙豐保險升級其自願醫保靈活計劃，並於2025 年4 月14 日生效。這次升級將包括市場首推全額支付2 Histotripsy的肝癌治療保障。 這項保障適用於現有及新保單持有人，讓我們的客戶更安心，尤其肝癌在本港是頭三名癌症殺手。

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示: 「我們很高興能成為香港首間1保險公司為自願醫保計劃客戶提供全額Histotripsy 治療保障，並很高興這項治療服務將會開放予私家病人。作為市場領先的保險公司，我們首要的任務是要在客戶面對人生突如其來的事情時支援他們，並提供一個保護網。在現今醫療科技發達的情況下，我們承諾會繼續留意市場最新動向，並不斷檢視及更新我們的保障範圍，致力讓客戶在醫療服務上有更佳的保障。」

與此同時，港怡醫院較早前宣佈將會於3 月開始提供Histotripsy治療服務，成為亞洲首家私營醫院提供此治療服務。

宏利與中大合作將Histotripsy納入「醫護專員支援服務」

宏利今日宣佈進一步加強與香港中文大學醫院自2021年起建立的策略性合作夥伴關係，為客戶提供更全面的優質康健服務方案。宏利將組織碎化技術這創新療法，納入其為確診癌症或懷疑患上癌症的宏利指定醫療保險計劃客戶而設的全方位「醫護專員支援服務」內。此服務需待組織碎化技術可於中大醫院予公眾使用後才開始推行，屆時有關病人將需參與臨床試驗，以便密切監測和評估臨床結果。

肝癌是香港第五大常見癌症，佔2022年所有新增癌症病例的4.6%。[組織碎化技術是一種經美國食品藥物管理局（FDA）批准的技術，為肝癌患者提供了一種非侵入性、無痛且高效的治療選擇。李嘉誠基金會早前通過捐贈，將相關治療技術引入香港的醫療機構。

宏利香港及澳門首席營運總監湯嘉麗表示：「此次我們深化與中大醫院的策略性合作夥伴關係，不僅反映我們致力成為香港領先康健保險機構的決心，更體現了我們在客戶健康旅程中一路相伴，並為更多市民提供保障。」