海洋公園水上樂園今起重開　八彩天梯玩家興奮：感覺像飛機衝下去

海洋公園水上樂園今日（17日）起重開，適逢今日天氣酷熱，上午10時多已有不少人在場排隊等候玩水消暑。水上樂園有多個遊玩設施，其中一個具代表性的設施為「八彩天梯」，有玩畢該設施的遊客指在天梯滑下的感覺像在飛機衝下去。



上午10時多已有不少人在水上樂園外排隊等候玩水消暑。（廖雁雄攝）

上水樂園有多個遊玩設施，其中一個具代表性的設施為「八彩天梯」。（廖雁雄攝）

海洋公園水上樂園今日重開，上午10時多已有不少人排隊等候玩水消暑。園方向首200名入園人士送禮物，當中包括：海洋公園入場門票、水上樂園入場門票、Surf Club、快證、衝浪友約時段等。

排頭位馮先生一家四口到場

排頭位的是馮家，他們上午10時多到達。相比起北上消費，馮先生認為海洋公園也很值得來，因為他們去年也有來過，當時小朋友很喜歡，所以馮先生今年便再帶他們來。而他的小朋友也的確十分興奮：「最期待都係八彩天梯，因為會自己衝落嚟。」

排頭位的馮家。（廖雁雄攝）

馮小朋友最期待都是八彩天梯，心情十分興奮。（廖雁雄攝）

八彩天梯玩家：像在飛機跌下去

樂園有多個遊玩設施，其中一個具代表性的設施為「八彩天梯」，由8條17米高、各107米長的彩虹色彩滑水道組成。每位玩家在事前都會獲配一塊減低阻力的俯衝式滑行墊，前端設有兩個把手，握緊後就可頭下腳上衝落滑梯。

水上樂園有多個遊玩設施，其中一個具代表性的設施為「八彩天梯」。（廖雁雄攝）

一群玩畢該設施的男生十分興奮，不斷向記者表示毫不害怕，其中一人指在天梯滑下的感覺像「在飛機跌下去」。他們均表示會再玩一遍。

水上樂園即日起開放，時間為上午11時至下午5時，逢星期三休園。成人票價288元，3至11歲小童或學生票價168元，樂悠咭持有人、長者及合資格殘疾人士票價則為150元。