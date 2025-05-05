海洋公園｜水上樂園5.17回歸　首日3000張半價票慰勞應屆DSE考生

香港海洋公園水上樂園周日（4日）宣布將於5月17日強勢回歸，並於暑假前推出初夏限時優惠。其中，為慰勞應屆DSE考生的努力，水上樂園特別呈獻DSE考生專屬優惠。由即日起至5月17日，應屆DSE考生可以優惠價84元（原價168元）購買5月17日水上樂園重開首日門票，優惠門票數量僅限3,000張。



海洋公園水上樂園宣布2025年5月17日重開，並於暑假前推出初夏限時優惠。（海洋公園提供圖片）

海洋公園全年會籍6.30前享半價 成人正價288元

此外，海洋公園全年會籍會員亦可專享獨家優惠，由即日至6月30日，會員購買水上樂園門票，即享半價優惠。成人門票只需港幣$144（原價288元)，小童或全日制學生門票只需84元（原價168元），優惠門票可於2025年5月17日至6月30日期間使用。

海洋公園水上樂園宣布2025年5月17日重開，並於暑假前推出初夏限時優惠。（海洋公園提供）

海洋公園呼籲各位探險家盡快準備，再次挑戰水上樂園的刺激滑水梯、造浪池和其他精彩設施，盡情享受世界級的水上娛樂體驗，全日門票售價低至港幣$168（適用於小童及全日制學生）。