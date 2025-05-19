假學歷｜張翔：中介是罪魁禍首　面試難遏假學歷　會增人手審核

港大於去年爆出多宗「假學歷」個案。港大校長張翔接受報章訪問時表示，港大管理層已多次就假學歷問題開會，會增加審核的人手。而假學歷事件往往涉及中介，張翔批評中介是「罪魁禍首」，但中介都不在香港，「可能他（中介）明年又換一個名字了，這個不太好辦。」



香港大學。（資料圖片）

港大校長張翔。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

張翔表示，假學歷不單是港大或中大的問題，本港以至全球也要面對；亦不單是最近才出現，幾十年前以至逾百年前已有文憑作假的情況。

他指，港大管理層已多次開會，會增加作審核的人手。他續指，港大要求所有申請人須對其所有提交的證明負責，即使申請人成功入學，日後一旦被查出行使假學歷證明，也會面臨被開除學籍，甚至法律刑責的後果。

涉假學歷中介不在港 張翔：不太好辦

被問到能否在所有碩士課程設面試機制，以杜絕假學歷問題，張翔認爲面試作用不大：「有的人表現還蠻好的，所以面試看不太出來。」

假學歷事件往往涉及中介。張翔批評中介是「罪魁禍首」，為賺錢而製作假學歷。他又指八間資助大學會互相通報涉及製作假學歷的中介名稱，防範同一中介再造假，惟中介都不在香港，「可能他（中介）明年又換一個名字了，這個不太好辦。」

他又指，內地已設認證中心，因此持內地學歷者較難造假，相信假學歷多涉華裔生在國外念書再透過中介申請碩士課程，他稱有學生本身可能也是受害者，中介可能在學生不知情的情況下把其成績表提升一下。