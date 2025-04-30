假學歷｜學術評審局被揭年報「報細數」　最嚴重一年少報一半個案

假學歷事件愈揭愈多惹起社會關注，負責為香港高等教育機構學位課程的學術水平進行評審的香港學術及職業資歷評審局（評審局）卻被審計署揭發年報「報細數」。



今日（30日）發表的審計報告指，在2019-20至2023-24的五個年度中，評審局向警務處舉報113宗懷疑虛假學歷個案，但年報所載懷疑虛假學歷個案數目，有3個年度比實際少報了8宗、1宗及5宗，最嚴重一年實報少了5成個案。



【假學歷、高才通簽證造假・專頁】

香港學術及職業資歷評審局最新年報顯示，當局在2023/24年度揭發共32宗假學歷申請，是近年來最高。(評審局網頁圖片)

評審局一直為公眾人士及不同機構提供學歷評估服務，即會根據申請人提交的學歷，評估是否達到香港資歷架構下某特定的資歷級別。根據評審局2023/24年報，當局在處理該年度的學歷評估時，發現有32宗屬假學歷，已向警方舉報。

審計署指檢視評審局在2019-20至2023-24年度期間向警務處舉報懷疑虛假學歷的記錄。（審計報告）

不過，審計署指，檢視評審局在2019-20至2023-24年度期間向警務處舉報懷疑虛假學歷的記錄，發現評審局年報所載的懷疑虛假學歷個案數目，在2019-20、2020-21及2021-22年度分別比實際少報了8宗、1宗及5宗。當中在2019-20年度，實際個案數目應為16宗，即年報少報了一半個案。

評審局：偏差因電腦系統資料檢索出現錯誤所致

審計署指，評審局解釋，實際個案數目與年報所載個案數目出現偏差是由電腦系統的資料檢索出現錯誤所致。

評審局稱會檢討電腦系統資料檢索過程

審計署指，評審局需要確保評審局年報所載的懷疑虛假學歷個案數目準確，評審局則回應稱會檢討電腦系統的資料檢索過程，確保有關人員會妥為檢查，確保評審局就舉報個案數目備存的記錄準確