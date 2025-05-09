假學歷｜選美冠軍判監240日　涉事中介內地法庭認屢造假騙港大學

曾經參加選美的28歲內地女子李思萱，以假學歷入讀港大，並持有偽造港大畢業證，承認「以欺詐手法取得服務」及「管有虛假文書」罪，周四（5月8日）被判監240日。她在庭上指，支付內地中介「學術帝」38萬元人民幣，偽造美國哥倫比亞大學畢業，以騙取港大錄取。

《香港01》翻查內地法庭紀錄，發現該中介為「合肥學術君教育諮詢有限公司」，曾在內地民事法庭，承認多次偽造工作經歷、留學背景，來騙香港及海外的大學錄取，但中介至今無刑責。內地有假學歷中介因詐騙罪成判監十年，但並非因騙取海外院校，而是收錢後不作為或潛逃。



【假學歷、高才通簽證造假黑中介調查・專頁】

2024年7月，已被港大發現用虛假哥倫比亞大學學歷入學李思萱，仍參加選美比賽並獲獎。（廣東電視台片段）

2024年6月遭港大發現造假 拒會面要求

2024年7月4日，深圳舉行世界環球小姐中國大灣區總決賽，選出七個冠軍，其中深圳市冠軍李思萱接受訪問時，自信地說出她的港大學生身份：「我現在就讀於香港大學應用語言學專業，我非常榮幸能獲得深圳市冠軍。」

2024年7月選美當選 後兩周被捕

但當年6月，李思萱已收到港大的電郵，要求她交代美國哥倫比亞大學畢業造假，但她拒絕會面。她獲得冠軍後兩星期，即2024年7月20日，就在港大校園被入境處職員截查，她之後在落馬洲被警方拘捕，警方在她住所找到偽造港大畢業證書，將原本合格的成績偽造成優異。

被港大發現用假學歷的李思萱，被控以欺騙手段取得服務及一項管有虛假文書罪，圖為她2025年2月14日出庭應訊。（資料圖片 / 朱棨新攝）

法官：不誠實行為貫徹始終

案情指李思萱於2020年，在中南財經大學的民辦獨立學院武漢學院畢業，目前學院已脫離名校並改名。李思萱支付內地中介「學術帝」38萬元人民幣，以安排她到香港讀書，港大2024年大規模複查學生有無用假學歷申請入學，得到哥倫比亞大學證實她從來無就讀過哥大。

李思萱認罪，2025年5月8日被判監240日，署理主任裁判官鄭紀航判刑時指，被告不誠實行為貫徹始終。

她被捕到開庭後一直獲准保釋，並仍然活躍，包括擔任今年亞洲小姐大灣區總決賽的嘉賓。

2025年5月8日，女被告李思萱（穿灰色褲）用傘掩護下入法院。（黃浩謙攝）

李思萱被捕到開庭後一直獲准保釋，並仍然活躍，包括擔任今年亞洲小姐大灣區總決賽的嘉賓，有人在她的小紅書留言，貼出她被捕的新聞。（李思萱小紅書）

中介學術帝創辦人宣東子刪除貼文

李思萱提到的中介「學術帝」，是安徽省合肥市的「合肥學術君教育諮詢有限公司」，公司原股東兼法定代表人宣東子，此前活躍內地社交媒體，宣傳「保錄取」生意。但自從香港法庭提及該公司名後，很多網上宣傳貼文已被刪除。

中介「學術帝」，是安徽省合肥市的「合肥學術君教育諮詢有限公司」，公司原股東兼法定代表人宣東子，此前活躍內地社交媒體，自稱多個頭銜。（網上圖片）

2021年內地庭審 中介律師：偽造屬實

記者翻查2021年8月12日四川省攀枝花市東區人民法院法庭審訊直播，發現該中介被學生控告以造假學歷，獲得香港城市大學錄取，因而追討中介費。

在庭上法官問被告方、即學術君公司的代表律師，「對原告訴稱被告偽造了原告的畢業院校、工作經歷、留學背景等情況是否屬實？」

被告律師答：「屬實。」之後被告律師補充指，「當原告得知提交的信息不真實時，的確向被告諮詢，被告基於過往的實踐、基於過往的經驗，也有其他學員通過該方式獲取錄取。」

2021年8月12日四川省攀枝花市東區人民法院法庭審訊直播，中介「合肥學術君」被學生控告以造假學歷，獲得香港城市大學錄取，因而追討中介費。（庭審直播）

退款27萬元無刑責 仍宣傳港大保錄取

最後中介被判退還27萬多人民幣的費用並無刑事責任。

學術君的網站，仍有宣傳海外名校及香港大學保錄取，記者曾向該公司查詢，未獲回覆。

合肥學術君網站仍宣傳「保錄取」。（學術君網站）

中介詐騙判囚十年 因收錢後無作為

《香港01》去年學歷、簽證造假調查報道，發現造假的內地中介在民事合約糾紛案件中，即使承認造假亦無刑事責任。在內地公開法庭判決，暫時未找到有中介因造假，騙取香港或海外學校被刑事定罪，只有中介純粹收錢潛逃，或者改圖偽造錄取通知書，詐騙罪成。

早年判得較重的案件有，2021年河南省鄭州市，有人收取156萬元人民幣聲稱可以協助學生入讀美國名牌大學，又吹噓認識政府官員，但收錢後並無協助申請學校，只偽造了哥倫比亞大學錄取通知書，最後詐騙罪成判監10年6個月。

2017年中央電視台放蛇揭發過，有中介偽造海外畢業證書，護照及出入境紀錄，騙取中國教育部認證。公安之後搜查出過個百假印章，包括香港中聯辦、香港理工大學、公安機關和政府部門，中介法定代表人偽造印章、買賣國家機關公文、偽造身份證數罪罪成，被判監6年6個月。

2017年中央電視台揭發有中介偽造海外畢業證書、護照及出入境紀錄，騙取中國教育部認證。公安之後追查和拘捕，負責人最終判監六年六個月。（中央電視台）

STCC 2805/2024

