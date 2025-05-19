大班西餅連月被追租$200萬　集團主席曾一日內二按三按中半山豪宅

海皇粥店5月突宣布全線結業後，連鎖店大班麵包西餅（大班）被爆遭業主入稟，追討40萬元欠租及收回旺角店舖位。《香港01》發現，大班旺角店欠租非單一事件，公司於2025年初已現財困先兆，連月被不同業主入稟追租，總數近200萬元。

大班於2021年易手予商人廖志強，2025年2月，廖志強曾因合約糾紛，被大班創辦人家族入稟控告。廖志強家族持有中半山世紀大廈豪宅亦於2024年底，同一日內分別被抵押予向兩間財務公司，進行二按及三按借貸，估計最多可以貸款1200萬元。



大班麵包西餅自2025年起，有多間分店被入稟追租，圖為其中一間涉事的荃灣店。（大班網站圖片）

2025年起被連月追租 涉款近200萬元

翻查資料，2025年2月至5月，大班因分店及廠房欠租，連月遭多個業主入稟追租，總金額逾198萬元。10宗追租案件，有五宗於3月入稟，涉沙田、上水、將軍澳、屯門及元朗店，除上水及元朗涉欠租一個月，其餘三間分店均欠租三個月。

多宗欠租案件中，牽涉金額最大的是旺角店，涉款超過40.2萬元。涉事分店業主於5月入稟，指控大班自1月起欠租，並要求法庭頒令，要大班交回舖位。

於2025年之前，大班不曾有被入稟追租的紀錄。

2024年4月近日大班西餅荃灣愉景新城分店結業。（資料圖片／吳美松攝）

3月被揭遲供強積金 4月連執兩分店

2025年3月，大班被指拖欠強積金供款，積金局當時指，公司拖欠220名員工1月的強積金供款及附加費，涉款約43萬元，大班當時稱是郵寄支票程序出現了問題，後來已補交。4月，大班位於太子及荃灣愉景新城分店結業，市場亦傳出大班財困的消息。據大班官網，公司現時在仍有15間分店。

廖志強於2021年收購大班，現時是大班母公司「鴻和有限公司」的主席。（大班網站圖片）

新老闆2021年收購 稱要改革重返內地

2021年，大班由廖志強收購，創辦人郭鴻鈞家族全面退出大班的生意。廖志強曾從事建築業，曾任怡和（中國）及金門建築董事。接手大班後，廖志強曾在訪問中表示會改革公司，更改公司標誌、重新裝修分店，令品牌年輕化，並積極籌備重返內地市場。

廖志強是大班母公司「鴻和有公司」的主席。「鴻和」的股東為「BioEra (International) Limited」，及另外兩間於英屬處女島（BVI）註冊的離岸公司，「Urban Creation Limited」及「Global Champion Enterprises Corporation」。

新老闆遭創辦人家族告

廖志強是「BioEra」的唯一董事，公司股東是 BVI的離岸公司。2025年2月，廖志強及「BioEra」因合約糾紛，被「福閣有限公司」入稟控告。「福閣」為大班創辦人家族的關聯公司，公司董事及股東均有郭氏家族成員。

曾一日內二按三按中半山豪宅

廖志強與妻子及女兒以公司名義，於1999年以1530萬元，買入中半山世紀大廈一個超過2560平方呎的豪宅單位。翻查資料，2024年11月，廖氏家族未還清一按的情況下，於同一日將單位分別被抵押予向兩間財務公司，進行二按及三按借貸，做法並不常見。涉事單位現時市值估計超過4780萬元，翻查資料，二按及三按最多分別可借貸900萬元及300萬元。

以首創冰皮月餅揚名的大班麵包西餅，於1984年由「冰皮月餅之父」郭鴻鈞及其朋友創立，及後郭氏家族亦有參與營運。