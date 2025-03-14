積金局：大班西餅欠供1月強積金　涉220員工共約43萬元

大班麵包西餅有限公司（大班西餅）被指欠供強積金，積金局周四（13日）回應稱，根據積金局的資料，大班西餅未有為約220名員工繳交2025年1月的強積金供款及附加費，涉及總金額約43萬元。積金局已與大班西餅跟進，並要求立刻補交欠款，否則局方會入稟法院向大班西餅作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。



圖為大班麵包西餅門市。（大班網站圖片）

2月份供款已向受託人提交支票

就2025年2月份的強積金供款（繳交限期為3月10日），積金局得悉大班西餅已向受託人提交強積金供款文件及供款支票，有待受託人確認及處理。

積金局強調，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。其成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的個案及投訴，並會主動跟進違規情況，致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即聯絡積金局熱線，以便局方跟進並提供協助。 （資料圖片）

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即聯絡積金局熱線，以便局方跟進並提供協助。

局方指出，根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。如僱主是從事建造或飲食行業，僱主亦應為按日聘用或僱用少於60日的「臨時僱員」，依法註冊成為計劃的成員及作出供款。