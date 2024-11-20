大班西餅創辦人郭氏家族1750萬沽上水地舖　持貨10年勁蝕67%

上水一線藥房街龍琛路錄得舖位大幅蝕讓個案。大班麵包西餅創辦人郭氏家族持貨逾10年的上水龍琛路舖位，以約1,750萬元沽出，帳面虧損3,548萬元離場，蝕幅高達約67%。



上述舖位為上水龍琛路16號地下舖位，建築面積約1,000平方呎，最新市傳以約1,750萬元沽出，成交呎價約1.75萬元。據悉，該舖位最初意向價4,500萬元。

該舖原業主為大班麵包西餅創辦人郭氏家族，於2014年9月斥資5,298萬元購入上述舖位，帳面勁蝕3,548萬元或貶值67%。

10月份2380萬沽龍琛路18號舖 同樣蝕逾六成

翻查資料，郭氏家族近月已經陸續沽貨，如今年10月曾以2,380萬元沽出毗鄰的龍琛路18號地舖及閣樓，面積約1,600平方呎，成交呎價約1.49萬元，持貨10年。該舖位大班餅店或有關人士於2014年6,680萬元購入該舖自用，同時需要蝕讓，帳面損手4,288萬元或64.3%。

兩個舖位合共蝕7836萬

合計上述兩個舖位，郭氏家族兩個月內合共以4,130萬元沽出龍琛路兩個舖位，不過帳面大蝕讓7,836萬元。

大班麵包西餅（資料圖片）