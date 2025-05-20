43年藤器舖月底結束實體店　老闆憶三代賣藤椅為生　英王室都幫襯

【老字號／傢俬店／籐椅】何文田亞皆老街經營了43年的「籐藝籐器公司」，是全港碩果僅存的藤器店，老闆女兒早前在社交媒體表示，店舖難抵租金成本，決定今日（20日）結業。



老闆曾雲焜今日受訪表示，只是結束實體店，並會營業至本月底，未來會轉型成網店，繼續接訂單。他又憶述由爺爺開始，三代人都是以賣藤椅為生，後來就連英國王室也向他訂購藤椅，更是十多年的老顧客。



老闆曾雲焜（右一）今日（20日）受訪表示，只是結束實體店，未來會轉型成網店，繼續接訂單。（楊凱力攝）

何文田亞皆老街「籐藝籐器公司」實體店營業至本月底，店內全部藤椅都已出售。（吳美松攝））

何文田亞皆老街「籐藝籐器公司」實體店營業至本月底，未來會轉型成網店，繼續接訂單。（吳美松攝））

老闆解釋結業原因：與已故業主家人租務上意見不合 生意減少

老闆曾先生說，過去數天都十分忙碌，只有昨日和今日可以有時間吃午，今日也有人專程來與他合照。他表示，因為原業主離世，其家人接手了所有物業，但他與對方在租務上意見不合，加上受現時經濟環境影響，生意亦大為減少，因此決定不再續租，至月底結束實體店，未來會繼續接受客人訂單。

祖父靠造藤椅起家 毀於石硤尾木屋區大火

曾先生的爺爺是靠造藤椅起家的，最早在九龍石硤尾木屋區營業，但在1953年12月24日的平安夜，九龍石硤尾木屋區發生嚴重火災，火勢迅速波及六條村，包括曾先生他們的家。其後他們獲安置在李鄭屋邨，又再次賣起藤椅來。

屢次要搬家又搬舖 43年前落戶現時何文田舖位

李鄭屋邨後來需要重建，他們一家又再搬往慈雲山，曾先生父親便在該區重新經營藤器店。有趣的是，慈雲山的住所又需要重建，他們又要搬往他區。不過，曾先生的父親便開始在全港尋找舖位，最後找到了現時亞皆老街的舖位，因為當時租金只需5,500元，相對較為便宜。從此，他們家的藤椅店便沒有再搬過，屹立在亞皆老街43年。

曾先生的父親便開始在全港尋找舖位，最後找到了現時亞皆老街的舖位，屹立至今43年。（楊凱力攝）

曾先生的父親找到現時亞皆老街的舖位，因為當時租金只需5500元，相對較為便宜。（吳美松攝）

中三畢業後入行 在八鄉工廠造椅 致前臂肌肉較結實

今年72歲的曾先生是第三代，一如他父親一樣子承父業，剛讀畢中三課程便入行，在家中與父親一起造藤椅。後來父親在元朗八鄉租下一間鐵皮屋作為工廠，曾先生的「職場」便由家中轉到八鄉。

他向記者展示前臂，指因為年輕時經常製造藤椅，所以前臂肌肉較結實，「正常人老鼠仔大舊啲，我就前臂硬啲。」

曾先生又提到曾為不少大人物造過藤椅，其中就包括已故英女皇伊莉莎白二世，信件寫有「On Her Majesty's Service」(為女王陛下服務）。（楊凱力攝）

曾先生又提到曾為不少大人物造過藤椅，其中就包括已故英女皇伊莉莎白二世的訂單。（楊凱力攝）

神秘顧客落訂單十多年 後來才知對方為英女皇辦事

他又提到曾為不少大人物造過藤椅，其中就包括英女皇伊莉莎白二世。他記得有一天，一名外國人來到店內，到處張望後離去。數天後便帶同數人及一名香港女士來訪，並向他下訂單。

自此後十多年，對方一直有向他訂造藤椅，直至2023年才停止。曾先生後來才知道對方是為英女皇辦事，現時他仍保留了對方的訂單，信件寫有「On Her Majesty's Service」(為女王陛下服務）。

「籐藝籐器公司」現時所有藤椅已出售，但會繼續接受客人訂購。（楊凱力攝）

「籐藝籐器公司」老闆曾先生近日都忙於清理店內貨物。（吳美松攝）

「籐藝籐器公司」老闆曾先生在區內有不少熟客，他們不時贈送收藏品予曾先生。（吳美松攝）

陳先生早前留意到有報道指藤器店今天光榮結業，於是今天（20日）打算來買一張藤椅回家，知道買不到後惟有輕嘆可惜。（楊凱力攝）

藤椅沽清 向隅顧客：現時香港好難買到啦

今日仍有不少人專程來「籐藝籐器公司」，打算購買藤椅，可惜遲來了，店內全部藤椅都已出售，現時只接受訂購。

陳先生便是其中一人，他早前留意到有報道指藤器店今天光榮結業，於是今天打算來買一張藤椅回家，知道買不到後惟有輕嘆可惜。他認為藤椅坐起來十分舒適，冬夏皆宜，不過現時香港「好難買到啦」。