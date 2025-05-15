結業潮｜全港僅存籐椅店5.20結束 屹立43年 第三代︰捱不住租金
撰文：歐陽德浩
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【結業潮／老字號／傢俬店／籐椅】具有43年歷史、全港碩果僅存的「籐藝籐器公司」將於下周二（5月20日）結業，所有貨物將會大平賣。店主女兒曾小姐日前在社交媒體透露，雖然歷經金融風暴及SARS等香港大事件，但現在的經營環境實在太惡劣，近日確實承受不住租金成本，迫於無奈下只好「光榮結業」。她感嘆︰「藤椅夕陽行業咗20多年都捱過去，終於捱不到歲月時光。」
店主女兒：父親兩周前仍然堅持不言休 惟經營環境實在太惡劣
有43年歷史的籐椅店「籐藝籐器公司」，其第二代店主的女兒曾小姐昨日（14日）在社交媒體公布，將於下周二（20日）光榮結業。
她透露，雖然父親在兩周前仍然堅持不言休，但經營環境實在太惡劣，近日確實承受不住租金成本，迫於無奈終於決定在今個月正式結業。
捱過金融風暴及SARS等 成為全港最後一間籐椅店
曾小姐說，店舖1982年由祖父開業，她當時還未出世，其後經歷1997年前的移民潮、亞洲金融風暴、SARS（沙士）及新冠疫情，成為全港最後一間籐椅店，但最後堅持不住。「藤椅夕陽行業咗20多年都捱過去，終於捱不到歲月時光。」
邀老顧客相聚 所有貨物全部大平賣
曾小姐又指，所有貨物大平賣，邀請街坊及老顧客，有時間可到店與她的父親相聚，如對貨品有興趣也可平價出清。
原來已經43年，由阿爺年代傳落阿爸度，開業時我哋都未出世，有幸我哋都係畀籐椅養大，一點一滴在心頭。
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