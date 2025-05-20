德萃小學禁講廣東話？　校長：講粵語不會受罰　課堂聚焦英普兩語

德萃學校幼稚園部及小學部總校長朱子穎早前於網上訪談，指校内禁止學生講廣東話，只能以英語和普通話溝通，於網上引發熱議。德萃學校今日（20日）發文澄清，學生日常生活中已常用廣東話，故上課時間聚焦於英語及普通話，提供語言學習環境，沒有「扼殺香港廣東話為母語的事實」。校長朱子穎回覆《香港01》則指，如學生於校內說廣東話，只會口頭提點，不曾記缺點。



有議員認為，學校於課堂教學中鼓勵學生多講英語及普通話無可厚非，惟學生校內使用何種語言交流則可採取寬鬆態度。



德萃小學旺角校舍漢師德萃學校。（吳美松攝)

德萃小學旺角校舍漢師德萃學校。（吳美松攝)

德萃小學旺角校舍漢師德萃學校。（吳美松攝)

校長朱子穎接受自媒體博主訪問形容「有個好得意嘅政策」

抖音自媒體博主「阿Ken聊港校」早前上載與校長朱子穎訪談的短片，朱在影片中提到學校「有個好得意嘅政策」，學生之間不准講廣東話，只可以使用英語及普通話。他更指香港學生英文較好但普通話較遜色，可藉此和內地學生學習普通話，而內地學生亦可在氛圍中學「中文」及常識，英文則透過與同學玩耍和交流學習。

校方：語言政策創校至今獲得家長共識 無扼殺廣東話為母語事實

訪問片段轉載至其他社交媒體，引發社會熱議，有網民認為該政策「扼殺香港廣東話為母語的事實」。

德萃學校今日（20日）發文表示，創校至今一直延用此語言政策，並獲得家長共識。該校指廣東話作為大部分學生的母語，學生在家中與家人溝通及在香港日常生活中，有充分機會使用，故上課時間聚焦於英語及普通話，並從未要求學生在家中必須使用英語與家人交流。

德萃小學部屬下共有三所小學，包括德萃小學、漢師德萃學校及神召會德萃書院（小學部）。（資料圖片）

校方：僅中文及常識用普通話教 其他科都用英語

該校指出，除中文科及常識科使用繁體中文及普通話教授外，其他科目均以英文授課，所有教材及評估均以英語為主要語言。除了普通話及英語外，更提供法文和西班牙文的學習。在課外活動中，導師及學生會用英語、普通話或者廣東話進行溝通互動。

德萃小學部總校長朱子穎說，YouTube訪問非「原罪」，只時在商業化的營運機制下，容易出現搜尋出錯誤資訊的情況。（梁鵬威攝）

老師會口頭提點說廣東話學生 不曾記缺點

有報道指學生在校内多次說廣東話會被記缺點，朱子穎今回覆《香港01》表示，如學生於校內說廣東話，老師只會口頭提點，不曾記缺點。

議員朱國強：校方對學生交流語言應寬鬆

教育界立法會議員朱國強認為，學校為了營造語境，或是課程與教學需要，在課堂上鼓勵學生多講或使用英語及普通話無可厚非。對於校內交流時用何語言，他指學校可採取寬鬆相容的態度，鼓勵學生視乎不同場景，使用相應的語言進行溝通。

他亦表示，香港是一個多元社會，學校推行政策時，宜體現包容與尊重不同學生的母語、家庭及文化背景，避免外界與家長產生誤解。