德萃小學兩年後再僭建廁所　創辦人徐飛：流動式廁所已拆除

大埔德萃小學前年被揭發兩處僭建，其中一處為僭建廁所。《香港01》發現該校按屋宇署要求拆除僭建廁所後，再次在同一位置興建廁所。該廁所由金屬支架支撐，可同時供四人使用。 屋宇署證實該廁所屬僭建物，並發出清拆令。根據紀錄，署方在2018年6月曾在同一位置發現用作「廁所」的僭建物，已於同年7月的視察確認已拆除，故現時該個僭建物屬再次加建。 德萃教育機構創辦人指，該廁所屬「流動廁所」，以為沒有違規，但接獲屋宇署通知後已立刻移除。

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該個廁所僭建構築物是德萃小學校舍大樓後面，從外面觀察可見該廁所分成四格，門外貼上「學生專用（For Students）」，並分有男女洗手間，內部設有洗手盤、洗手液、鏡子及廁紙。

僭建廁所由金屬支架支撐構築而成，上蓋則以重量較輕的白色板搭建。整個廁場所明顯沒有依附牆身，廁所旁邊更有水管接駁。相較前年僭建的廁所，明顯更為輕便，沒早前穩固。

大埔德萃小學前年被揭發兩處僭建，今年再在同一位置僭建廁所。（梁祖饒攝）

屋宇署指前年7月已拆除廁所 現有的屬新搭建

屋宇署接獲記者查詢後，已派員到大埔德萃小學視察，發現提及的構築物，但沒有明顯危險。但早於2018年6月，屋宇署在同一位置發現用作「廁所」的僭建物，但在於同年7月的視察確認已被拆除。署方稱現有的構築物是新搭建的，故屬現行執法政策下即時取締類別的僭建物，並根據《建築物條例》向有關業主發出清拆令，着令其清拆有關僭建物。

德萃董事稱以為「流動式」廁所無違規

記者向屋宇署證實為僭建廁所後，向德萃教育機構創辦人及董事徐飛查詢，他指該個廁所是為了方便老師，不用老師走上走落。問及他明知僭建仍選擇「拆完再建」原因，他表示該個廁所屬「流動廁所」，沒有依附小學校舍牆身，並指康文署也有相類近的與牆身分開的流動式廁所，表示「18年個（廁所）係黐晒牆既，康文署都係無黐牆，有磚托住，我哋以為呢類嘢係可以。」但他指收到屋宇署指有關僭建後，為了釋除疑慮，在翌日收到屋宇署通知後，已經移除相關「流動廁所」。

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