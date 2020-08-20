開學不返校 　德萃小學將設6節知識課　校規、追功課亦同「上線」

9月1 日將是大部份學校開學的日子，然而受新冠肺炎疫情影響，以致中小幼園新學年未能以面授課堂開學，不少家長都擔心子女會變得懶散。 預計將於該日開學的包括私校德萃學校，為應對未能回校上課，德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎接受訪問時表示，因電子學習成新常態，新學年會開展「online school（線上學校）」，除教授一般知識，亦會把握電子學習優勢，例如將網上授課的小組討論攝錄後，老師於課後可再回看內容並逐組跟進，以改善學習。至於中學部則將於下周一開學。 雖說是網上學習，但朱子穎表示不會因此而放鬆操行及秩序，學生在上課時要保持禮貌及責任感，老師仍會每堂點名，謝絕粗言或衣衫不整；學校亦會調整上課時間表，小學部每日會預留20分鐘，供老師及訓輔組跟進違規、欠交功課或求助個案。 至於新學年小學重新分班，師生未必認識，校方在開學初期會亦安排「圍爐取暖」環節，向學生提供情緒支援，結識新朋友，建立社交關係。

德萃團隊形容，線上學校不只是停課期間的後備方案，更會把握電子學習優勢，如安排多間分校團隊合作，交流教學經驗及合作上電子課。（盧翊銘攝）

新學年即將開始，面對只可「開學」未能「返校」的情況，德萃的幼稚園及小學部仍會於9月1日開學，德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎說，吸取上學年線上教學經驗後，新學年德萃教育機構（St. Hilary）將推出「線上學校」，盡量將現實世界內容搬到網絡世界，並發崛線上學習的優勢。

德萃小學校長高思敏認為，線上課堂除了要建立師生關係，亦要公布網課的規定。（盧翊銘攝）

小學線上學習設6節學科知識課

他指，小學部的網上課堂會參考日常上學時間表，上午有6節學科知識課，每兩節課中間會設小休及眼部體操時間，以確保學生不會因長期使用電腦而疲勞；而上學時段內，學生亦可隨時透過網上平台聯絡各科老師，方便應付學習需要，同時亦盡量模擬校內「教員室」、校園環境學生可向老師求助。

要在「線上」回復校園環境，德萃會繼續維持校規，每堂點名、學生須準時交功課，而校方亦會在每日午膳時間前，預留約20分鐘，予老師線上「追功課」，若有違規或求助個案，訓輔組老師及社工會在該段時間跟進。

線上學習亦要有規矩 要有尊重及責任心

朱子穎強調，線上學習也要有規矩，「一個好的公民，網上亦要尊重自己的身份......不會因為網上，就可以講粗口，或者衣衫不整」；德萃小學校長高思敏表示，以往於開學首周會處理班務及建立規矩，故線上課堂亦要公布類似規定，「不論現實或網上世界，同學都要尊重他人及有責任心」。

事實上，校方認為線上學習不只是停課期間的後備方案，會把握電子學習優勢，安排多間分校團隊合作，交流教學經驗及合作上電子課；漢師德萃學校校長馮鑑邦舉例指，以往於課堂期間進行小組討論，老師會遊走至各組作觀察及指導，如今網上討論則會將課堂錄影，而老師會在課後逐一聆聽各小組討論內容，再給予意見。

漢師德萃學校校長馮鑑邦說，小學部一班有戲劇經驗的老師，合作設計德育互動劇場，讓學生自選結局，從中學習如何待人接物。（盧翊銘攝）

透過線上活動維持全人發展 學習待人接物相處技巧

除了學術知識，德萃亦盡量維持全人發展。如「DreamStarter 啟夢者計劃」繼續在周二、四下午線上舉行，朱子穎認為，學生可思考疫情下發明什麼，改善大家的生活及有助抗疫，再仔細分工在家實行。而原定由老師分享非學術知識的其他學習經歷，亦繼續在周五下午進行，但會轉為教煮食、瑜珈等。

馮鑑邦指，小學部一班有戲劇經驗的老師，已合作設計德育互動劇場，會按學生的投票結果，決定劇場中主角的行動，以助學生從不同情境中學習待人接物及相處技巧。朱子穎直言，「新學年師生沒見過面，學生在家困了半年，是人類歷史中不曾發生，學生難建立社交，自我中心或會較強」，故除了家長教育，該校設「圍爐取暖」小組，安排約4名學生為小組，在新學年初期與老師線上會面閒談，讓學生有機會接觸、交流，認識新朋友。

大光德萃書院校舍位處大埔錦山路，前身為佛教大光中學。圖為候任校長張毅。（資料圖片）

受疫情影響 新開辦中學收生人數僅達預期一半

德萃新學年將開辦大光德萃書院，提供中學課程，但朱子穎直言，受反修例風波及疫情影響，中學收生未達如期，暫錄取約80名學生，只達2019年預期約一半。校方暫定開兩班中一（第7級）、一班中二（第8級）。即使收生較預期少，但朱子穎強調會做好教育工作，累積生源。

抗疫時間長，校方亦會向家長教授育兒技巧，朱子穎指德萃會為中小學及幼稚園屬校約1500名家長，提供7堂免費專家講座，可在線上學習教育子女及親子溝通技巧。