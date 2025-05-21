率30間港企參加中國動漫展　數碼娛樂協會：畀大家睇到香港軟實力

香港數碼娛樂協會今日（21）宣布，分別將在今年中國國際動漫節和中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會設立香港館，合共帶領50間香港企業到杭州及廣州參展，推廣香港動漫、遊戲等。



香港數碼娛樂協會主席彭子傑表示，去年首次設立香港館大獲好評，今年再接再厲，希望持續輸出本地數碼娛樂業界的實力及才華，促進與內地產業交流和合作，開拓更多商機。



有企業力推香港「二次元虛擬主播」，藉人物「識講廣東話」，傳播香港文化及特色，甚至與內地其他虛擬主播以及其他廠商合作，「做直播又得、可以做到代言人開箱」等。有已發展成熟的本地技術公司期望了解內地市場發展方向，改良原有技術產品。



部份本地企業展出獨有的本地動漫、遊戲潮玩產品。(許湖洪攝)

香港數碼娛樂協會將在下周四（29日）至6月2日，在杭州中國國際動漫節上以「潮遊動漫」主題設立481平方米的「香港館」，率領30間參展香港企業參加，展示逾20個知識產權及其數十個創意產品。

香港數碼娛樂協會去年亦首次在杭州設「香港館」，協會表示收獲好評，期望今年持續輸出本地數碼娛樂業界的實力及才華，促進與內地產業交流和合作，開拓更多商機。

今次接獲不少本地企業申請到杭州香港館參展，其中以遊戲公司較多，香港數碼娛樂協會主席彭子傑指，評審時優先考慮未曾參展過的公司，產品是否適合內地發展，參展商會否有積極尋求合作夥伴等。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑表示希望香港文化軟實力打入內地市場。(許湖洪攝)

彭子傑在記者會上指，香港IP(知識產權）產品相當受大眾歡迎，國家舉辦多個大型展覽會推廣動漫、「認同遊戲動漫係軟實力」，希望藉香港館將香港產品打入內地，「要在內地畀大家睇到香港文化與軟實力」。他又勉勵在場的本地動漫電遊參展商「大家一齊努力，將最好一面最強產品拎出嚟」。

本土虛擬主播首次參展 公司：藉粵語推香港文化進軍內地

首次參展中國國際動漫節包括二次元VTuber「小林冰」（虛擬主播），它在2020年「出道」，雛形由香港人設計，活動平台以Youtube為主，會用「廣東話」與粉絲觀眾溝通互動，包括遊戲直播、雜談為主。

早年收購「小林冰」的本地企業Imagine Division 製作人黃先生指，虛擬主播文化近年在全世界很受歡迎，內地亦都有潛在的粵語文化愛好者，「『小林冰』係講廣東話的，想透過虛擬藝人傳播香港文化及特色」，甚至與內地其他虛擬主播以及其他廠商合作，「做直播又得、可以做到代言人開箱」等。

本地企業Imagine Division 製作人黃先生展示「小林冰」虛擬主播模型。(許湖洪攝)

黃先生稱，公司這幾年都是蝕錢，但認為現時大環境追求「元宇宙」，「現實見到的藝人偶像會否在未來數碼化數字化呢，這是未知之數」。他指「小林冰」身上見到未來潛在可能性，期望它讓更多人認識香港文化，並將虛擬主播與現實距離拉近。

冀獲內地市場發展 本地技術公司：知己知彼

另一提供「預組裝模型仿真技術」的本地公司yolopart 銷售經理黃錦聰指，公司以香港基地，國內研發及生產，現時已與本地及部份國內廠商簽訂合作，協助組裝一些場景、模型、盲盒，今次參展在於「知己知彼」，了解更多內地市場發展方向，不斷改良原有產品上，「如果自己唔進步，就會退步」 。

繼中國國際動漫節後，香港數碼娛樂協會亦會參展10月2至5日於廣州舉行的中國國際漫畫節動漫遊戲展，預計將有30間發展潛力優厚的香港企業參與，深化粵港澳大灣區融合推動與區內同業及潛在業務夥伴加強交流及合作。