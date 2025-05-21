消息：新學年學校營辦開支「雙失」 教育局不跟通脹上調 再削10%

教育局繼今年9月起起取消2,500港元學生津貼後，周二（20日）與辦學團體代表及各學校議會會面，披露9月新學年起，營辦開支所有分項津貼不會按通脹上調，總額更將下調10%，建議學校根據校本情況及實際需要，靈活運用津貼，有需要時運用其盈餘應付不同開支。



另外，有特殊教育需要非華語學生支援津貼、全方位學習津貼及姊妹學校津貼亦有微調。



教育局表示，局方經常就不同範疇的教育政策及相關事宜與各持份者會面，進行溝通和磋商，以期制訂的政策及措施能切合實際需要。



教育局周二（20日）與校長會開會，披露9月新學年起所有分項津貼不會按通脹調整，營辦開支將下調10%。（資料圖片)

教育局局長蔡若蓮（左）和勞工及福利局局長孫玉菡2月27日舉行財政預算案記者會。（廖雁雄攝）

教育局局長蔡若蓮2月27日在財政預算案記者會交代取消2,500港元學生津貼。（廖雁雄攝）

政府財赤 部門4個年度合共要減7%

面對巨額財赤，政府縮減開支。政府部門由2025/26年度至2027/28年度三個年度，每年減2%開支，連同2024/25年度1%的減幅，四個年度共減削減幅度為7%。以2023/24年度經常開支為基礎，每年分別節省約39億元、117億元、195億元及273億元的政府經常開支。

副局長周二見辦學團體公布新學年行政安排

學校營辦開支（即津貼學校的「擴大的營辦開支整筆津貼EOEBG」)包括聘任編制外員工津貼、校本教育心理服務津貼、空調設備津貼、培訓津貼及英文科經常津貼等。

據了解，教育局副局長施俊輝及一位副秘書長，周二與辦學團體代表會面，講解2025/26公營中小學政策及與學校日常運作的有關新措施。

教職員薪金津貼保持不變 學校總撥款削2%

局方會上披露9月新學年起，每項津貼分項劃一不會按綜合消費物價指數（CCPI）調整，即今年錄得通脹，也不會如以往上調；再者，營辦開支總津貼額更會下調10%。支付教職員薪金津貼則保持不變，此項政策將令學校得到的總津貼減2%。

教育局在會上指，已成立專責小組，未來或以整筆撥款的形式發放，讓學校按其需要和優次緩急使用。教育局還建議，學校根據校本情況及實際需要，靈活運用津貼，有需要時運用其盈餘應付不同開支。

據了解，2025/26學年中學總營辦開支津貼額會下調10%。（資料圖片/翁鈺輝攝）

申非華語學生支援津貼門檻調高 少於6人無額外津貼額

「有特殊教育需要非華語學生支援津貼」的發放亦將改動，原定取錄1名至9名有特殊教育需要的非華語學生，便可獲派106,769元津貼額，微調後下學年需取錄至少6名非華語學生才可獲派該筆津貼。該津貼計劃其他級別要求取錄人數及津貼額則沒變，６至9維持可得106,769元，取錄10至25人可獲取213,538元，26人或以上則得320,307元。

全方位學習津貼改為按學生人數計

另外，全方位學習津貼及姊妹學校津貼亦有微調，並將以本學年的總津貼額為上限。全方位學習津貼現時由160,154 元校本津貼和每班44,844元的班本津貼兩部分組成，下學年起將改為按學生人數計算，每名合資格的中學生的津貼額為1,500元；姊妹學校津貼則由本學年的165,439元下調至165,000元。教育局指每間學校最少可就上述兩項津貼獲取30萬撥款。