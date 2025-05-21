長實安達臣道首置盤行賄案　鋼筋「疏咗少咗幼咗冇咗冇扣到」

廉政公布署今日（21日）公布偵破一宗地盤貪污造假案詳情，長江實驗承認涉及旗下觀塘安達臣道「港人首置盤」項目。



廉署執行處總調查主任雷家聰指，屋宇署鑿開大廈不同位置的石屎後發現，有多處位置的鋼筋出現不同程度的偏離批則圖的設計，包括「疏咗、少咗、幼咗、冇咗、冇扣到，甚至係移咗位」，當中有鋼筋或柱子移位最多達530毫米。



廉署今日交代仍未完工的長實觀塘安達臣道「港人首置盤」項目的貪污造假案詳情。（夏家朗攝）

長實觀塘安達臣道「港人首置盤」項目地盤。（王海圖攝）

《香港01》去年10月4日獨家報道正在興建的安達臣道首置盤有樓宇鋼筋出現問題，並獲悉其中一幢樓宇缺少至少四條鋼筋。廉署近日偵破案件，並於今天交代詳情，披露了地盤更多問題。

廉政公署執行處總調查主任雷家聰指，屋宇署去年8月接獲關於地盤施工問題的舉報，至去年10月勒令地盤停工，並隨即安排在屋苑6座大廈進行俗稱「開皮」的大規模檢查，即鑿開不同位置的石屎，以確認鋼筋的位置是否達標。

他表示結果發現，有多處位置的鋼筋出現不同程度的偏離批則圖的設計，包括「疏咗、少咗、幼咗、冇咗、冇扣到，甚至係移咗位」。

廉政公署執行處總調查主任雷家聰。（夏家朗攝）

屋宇署調查發現鋼筋之間的距離闊了。（許湖洪攝）

屋宇署調查發現鋼筋數目少了。（夏家朗攝）

雷家聰解釋，「疏咗」是形容鋼筋之間的距離闊了，「少咗」是指鋼筋數目少了，「幼咗」是指鋼筋的粗幼度，「冇咗」是指在某些位置直頭沒有使用鋼筋；而在下石屎前，鋼筋與鋼筋間要用扣子扣緊，但調查亦發現某些位置沒有使用扣子；「移咗位」則是指鋼筋或柱子比圖則所示移了位，當中有大廈的樓層之間的鋼筋或柱子移位最多達530毫米。