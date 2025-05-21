廉署破分判商涉行賄換寬鬆監管鋼筋案　消息：涉長實安達臣首置盤

廉政公署公布今日（21日）下午將交代偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，當中涉及地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。據悉，事件涉及仍未完工的長實觀塘安達臣道「港人首置盤」項目。



正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（資料圖片/王海圖攝）

廉署：地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程

廉署指，近日偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，當中涉及地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。

據了解，涉及今次案件項目是由長實發展的觀塘安達臣道項目首置盤（港人首置盤項目），項目會興建6座住宅、近3000個單位，其中1000個撥作港人首置盤，建築公司是卓越天工，仍未完工。

廉署指，近日偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，當中涉及地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。

《香港01》去年獨家報道安達臣道首置盤其中一幢樓缺至少四條鋼筋

《香港01》去年10月4日獨家報道正在興建的安達臣道首置盤有樓宇鋼筋出現問題，並獲悉其中一幢樓宇缺少至少四條鋼筋。

屋宇署確認涉事樓宇六條橫樑鋼筋配置與圖則不一致

屋宇署當時確認曾收到市民舉報，並於去年9月底確認涉事樓宇有六條橫樑的鋼筋配置與圖則不一致，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。

長實去年10月回應：已責成顧問團隊了解及適當處理

發展商長實同日回覆《香港01》稱有關樓宇之紮鐵及鋼筋工序尚在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師會亦未進行相關檢測，公司已責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理，長實定必一如過往確保樓宇安全。

屋宇署去年10月指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（資料圖片/王海圖攝）

長實至少兩度申請預售樓花同意書時被拒絕

資料顯示，長實觀塘安達臣道項目首置盤（港人首置上車項目）在去年6月份申請預售樓花同意書時被拒絕，據地政總署去年12月份資料，該項目再度被拒絕申請預售文件，拒絕原因為「鑑於地契條款的要求，而發展商未能符合有關條款，該申請被認為為時過早而被拒絕」，與早前大致相同。資料顯示，該宗申請涉及2,926伙，項目預計落成日期為2026年9月30日。