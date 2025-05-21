長實安達臣道首置盤行賄案　廉署拘10人　全部6座樓鋼筋不按圖則

廉政公署今日（21日）公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。據悉涉事地盤為長實安達臣道首置盤。



廉署公布，上周展開代號「戰鼓」的行動，先後拘捕10名男子，包括一名大判員工，五名分判商東主及員工，四名工程顧問公司的駐地盤監督，有人涉嫌以賄賂等手段給予「甜頭」監督工程的人員，以換取寬鬆監管。調查發現全部6座樓宇的鋼筋都有「幼咗、少咗、疏咗、無咗」，以及有移位。



屋宇署指缺少的鋼筋數量少於10%，未有影響結構安全，不過有要求承建商拆卸重裝部份組件。



《香港01》於2024年10月4日揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片 / 王海圖攝）

廉政公署5月21日公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，據悉涉及長實安達臣道首置盤，全部6座樓宇的鋼筋，未按批准圖則興建。（夏家朗攝)

廉政公署5月21日公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，據悉涉及長實安達臣道首置盤，全部6座樓宇的鋼筋，未按批准圖則興建。（夏家朗攝)

廉政公署5月21日公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，據悉涉及長實安達臣道首置盤，全部6座樓宇的鋼筋，未按批准圖則興建。（夏家朗攝)

廉署拘捕10名男子 涉以「甜頭」行賄監督員換取寬鬆監管

廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明公布，偵破一宗涉及在觀塘住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督的總承辦商即「大判」員工、工程顧問公司的住地盤監督員工，換取寬鬆監管分判商進行的鋼筋札鐵工程，容許不符合工程圖則的工程質量。

廉政公署上周展開代號「戰鼓」的行動，先後拘捕10名男子，年紀介乎29至52歲，懷疑干犯行賄、受賄、串謀詐騙、使用懷假文書等罪行。被捕人包括一名大判員工，5名分判商東主及員工，四名工程顧問公司的駐地盤監督。行動中廉署到過涉案公司的辦公室、涉案人的住所，檢獲大量的工程文件，包括建築材料採購單據、工人支薪紀錄，工程質量檢驗報告等。

廉政公署懷疑，有分判商因為想提高利潤，不跟隨圖則施工，以減少成本，並透過貪污、賄賂等手段給予「甜頭」監督工程的人員，以換取寬鬆監管，容許不符合工程圖則的工程質量。

廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明(右)及廉政公署執行處總調辦查主任雷家聰(中)。（夏家朗攝)

廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明。（夏家朗攝)

廉政公署執行處總調辦查主任雷家聰。（夏家朗攝)

廉政：「甜頭」都幾昂貴 包括安排夜總會款待

廉政公署執行處總調辦查主任雷家聰表示，廉署較早前接獲貪污投訴，負責監管的工程公司有駐地盤工程人員可能受賄，容許不符合工程圖則的工程質量，於是展開調查。起初投訴只涉及屋苑六座大廈中其中一座，惟廉署發現，屋苑全部六座大廈都有筋鋼配置與圖則不乎的情況，鋼筋「幼咗、少咗、疏咗、無咗」，以及有移位。

「甜頭」涉及數千至數萬元不等的利市、大量月餅券，並帶有關人士到數千元一位的高級餐廳用膳，以及到夜總會消遣等，涉及賄款及禮物總值，仍在調查當中。

廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明補充指，相關人士收受一些「甜頭」，包括金錢及款待，而該些款待「都幾昂貴」，每次金額約二三千元，至於夜總會款待則每次涉及二三萬元。

廉署發現屋苑全部六座大廈都有筋鋼配置與圖則不乎的情況，鋼筋「幼咗、少咗、疏咗、無咗」，以及有移位。（夏家朗攝)

屋宇署總結構工程師高美儀表示，涉及缺少的鋼筋數量少於10%，結構仍安全。（夏家朗攝)

屋宇署：涉及缺少鋼筋少於10% 結構仍安全

屋宇署總結構工程師高美儀表示，涉及缺少的鋼筋數量少於10%，未有影響結構安全，不過有要求承建商拆卸重裝部份組件。

她表示，屋宇署於上年8月已接獲有關舉報，並在10月指令有關地盤停工，並進行大規模俗稱「開皮」的檢查，以確定鋼筋的配置是否達標。在6座大廈中，多處鋼筋配置出現不同程度偏離圖則設計，包括較疏、較少、較幼、沒有鋼筋，甚至沒有扣上或移位。停工令至今仍未撤銷。

《香港01》於2024年10月4日揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片 / 王海圖攝）

《香港01》於2024年10月4日揭發長實安達臣道首置盤鋼筋出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。（資料圖片 / 王海圖攝）

《香港01》去年獨家報道，正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」，第三座缺少至少四條Y40鋼筋；同年獲屋宇署確認，曾收到市民舉報，並於同年9月底確認涉事樓宇有六條橫樑的鋼筋配置與圖則不一致，無詳細說明錯處，但強調整體建築物沒有明顯危險，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。

涉事的地盤由長實（1113）發展，起初由精進建築工程（精進工程）承建，但精進由於旗下地盤接連發生數宗奪命工業意外，被屋宇署拒絕續牌，有關工程於2023年11月起，由曾屬「精進系」的卓越天工接手。

《香港01》當時亦就曾此事向涉事發展商等查詢，其中安達臣首置盤發展長實發聲明指，正責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理；承建商卓越天工的母公司興聯集團至今未有回覆。