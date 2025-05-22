鳳凰衛視孫玉勝：香港需要國際視野的新聞頻道

鳳凰衛視常務副行政總裁兼總編輯孫玉勝日前在接受專訪時表示，「香港需要一個具有國際視野的新聞頻道存在。」他指出，作為一個國際化大都市，香港市民在關心本地新聞的同時，對有品質的國際事件播報應該存在旺盛需求。



孫玉勝曾任亞洲–太平洋廣播聯盟（ABU）副主席，在中央電視台亦曾擔任副台長、副總編輯等重要職位，《東方時空》《焦點訪談》《實話實說》等著名欄目都與他緊密相連，影響廣泛。他指出，鳳凰衛視擁有佈局世界各地，特別是重點和熱點地區的63個記者站，全球新聞報道網很完整，基本可以做到「大事發生看鳳凰，鳳凰記者在現場。這既是我們的理念，更是我們的追求」。

「以新聞為本」的理念，也貫穿於他對鳳凰衛視的全面改版過程中。孫玉勝提到，2022年元旦，鳳凰衛視對中文台、訊息台等頻道進行了開播以來最大規模改版並獲得巨大成功，收視率比改版前提升45.2%。他表示，在落地免費電視頻道播出前的策劃階段，團隊也曾考慮過通過增加電視劇、綜藝節目的比例，打造一個綜合台，以吸引收視。但他很快意識到，香港本地類似頻道已有很多，這樣選擇反而會失掉鳳凰衛視的特色和優勢。

孫玉勝從差異化競爭的角度出發，決定將鳳凰衛視香港台打造為一個「準新聞頻道」，除新聞報道、時事評論節目外，還有從中文台移植過來一些文化類欄目，如《皇牌大放送》《我們和牠們》等等。他舉例，在前不久剛剛結束的中美貿易談判報道中，香港台亦通過記者在現場的觀察，第一時間報道了一手訊息。

談判第一天，美國有媒體報道說，中方提前退場，雙方談崩了，但鳳凰衛視記者報道說雙方吃午餐暫時離開會場，下午接着談，從接着談這個安排看，雙方上午談的效果應該不錯。「重大新聞現場，有記者與沒記者，報道效果完全不一樣」，孫玉勝深有感慨地說。

過去一年來，數據反饋也印證了孫玉勝的選擇。目前鳳凰衛視香港台的30多檔專欄節目中，國內國際時事類節目和專欄在整體收視上一直都佔主要份額。

2025年4月22日，鳳凰衛視香港台於香港免費電視85頻道開播迎來一周年。數據顯示，截至2025年5月第一周，收視數據較去年開播時按年增長了67%，其於香港各大免費頻道收視排名亦由第8位上升至第7位，而目前仍呈上漲趨勢。

鳳凰衛視香港台於香港免費電視85頻道開播已經迎來一周年。（網絡圖）

此前十餘年間，鳳凰衛視香港台屬於香港的付費頻道，再迭加新媒體，特別是社交流媒體平台的衝擊，看傳統電視的人越來越少，讓觀眾付費看電視更是難上加難，因此鳳凰衛視香港台一直「影響力有限，收視數據幾乎為零。」

目前的香港台，在遇有國內外重大新聞，都會打破正常編排開窗口直播，第一時間為香港觀眾持續提供重要訊息報道和分析評論，這也是鳳凰衛視最具特色的看點。5月9日俄羅斯紅場大閲兵，香港台還嘗試了粵語直播報道——在普京以俄語致辭時，配以粵語同聲傳譯。

孫玉勝說，這在香港是比較少見的。他表示，香港作為國際化大都市，英語口譯人才充足，但是其他小語種同傳人才缺乏，而這正是鳳凰衛視的強項。這類同傳報道不僅滿足受眾需求，同時也成為本地其他媒體直播的重要參考。

此外，孫玉勝還計劃在香港及周邊的粵語區，發掘時事名嘴，打造粵語新形態時事評論節目。孫玉勝坦言，隨着新媒體發展，「名嘴網紅談時事話題」已成為大趨勢，但在香港似乎仍不多見，他希望此類節目可以成為鳳凰衛視香港台本地化、更好為粵語受眾服務的重要突破口。

在對於新聞行業面臨的AI等新時代的技術融合，孫玉勝早在20年前給電視媒體的定義就認為「電視是技術媒體」，他如今補充道，「網絡媒體更是如此」。孫玉勝也提到，歸根到底，技術應該是為提升新聞報道的質量服務。以現下備受關注的AI為例，「現在AI可以將各種語言秒變文字，我們應該將這個功能用好。」

至於有媒體使用AI寫稿，孫玉勝保持審慎的態度。孫玉勝強調，「本媒體不提倡AI寫稿，因為有太多的細節需要核實。」然而AI作為一種技術工具，可以用來蒐集背景數據，整理文字草稿，提煉長稿要點等等，但若直接用AI寫稿應予註明。

同時，孫玉勝對新聞媒體使用虛擬主播不以為然，「這涉及新聞的真實性原則。人工智能不是形狀愈像人愈好，就像眼下火熱的人形機器人一樣。」