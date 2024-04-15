通訊局准無綫電視85台改播「鳳凰衛視香港台」　賽馬六合彩轉82台

通訊局批准無綫電視TVB提出改動其節目頻道編排的申請，即在82頻道推出「TVB Plus」，以取代原有的「J2」及85頻道「無綫財經體育資訊台」；85頻道推出「鳳凰衛視香港台」，上述改動於下周一（22日）起生效。



賽馬節目及六合彩攪珠原在85頻道播放，馬會表示，因應無綫電視對旗下頻道作出的新安排，由同日起，所有賽馬節目及六合彩攪珠將改在82台（TVB Plus）播放，賽馬日直播節目《賽馬直擊》將繼續提供雙語廣播。



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通訊局：無綫續負起編輯責任 豁免鳳凰衛視字幕規定3個月

通訊局表示，考慮到無綫在改動其節目頻道編排後，會繼續遵守《廣播條例》及其免費電視牌照所有對其適用的規管要求，為其領牌服務內播出的內容負起編輯責任，通訊局批准有關申請，亦暫時豁免「鳳凰衛視香港台」遵守有關字幕的規定，為期三個月，由4月22日起至7月21日止，惟須於期限結束後全面遵守有關規定。

通訊局又指，在完成重組後，無綫會繼續按照免費電視牌照提供共五條節目頻道，並承諾無論播放自家製作或第三方的內容，無綫作為免費電視牌照持有人會確保有關內容符合《廣播條例》（第562章）、牌照條款及通訊局發出的業務守則的要求。

「鳳凰衛視香港台」下周一（22日）起登陸無綫電視85台。(資料圖片）

無綫：TVB Plus吸引傳統觀眾以外更大的觀眾群

無綫電視隨即發聲明指出，TVB Plus是一個綜合頻道，將免費電視内容與 myTV SUPER 和無綫電視社交媒體賬戶等數位平台的互動內容相結合，提供引人入勝的戲劇、非戲劇、財經及體育等一系列的多元化節目。TVB Plus亦將作為一個實驗性內容和形式的平台，吸引傳統觀眾以外更大的觀眾群。

無綫電視又指，除啟播TVB Plus 外，通訊事務管理局亦已批准鳳凰衛視香港台納入無綫電視本地免費電視平台。作為本地免費電視持牌機構，無綫電視會致力於確保不論是自製或是外購的內容均符合香港的適用監管要求。