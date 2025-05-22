中原代理偽造合約誘高價買商廈　判敗訴賠1.4億　施永青：會上訴

2012年皇雀會關國基，向鷄記麻雀館創辦人林賢昆的後人，購入油麻地廟街「賢昆大廈」的整幢業權，作價3.47億元。不過關國基發現作價過高，懷疑中原地產的代理黃東雄、蔡志聰，出示虛假的第三方合約副本，用來騙取關國基加價近8,000萬元購入，因此在2014年入稟控告兩名代理及中原。案件終於在2025年4月有裁決，中原及兩名代理敗訴，要賠8,000萬元差價，並要支付利息和訟費，單利息估算超過6,300萬元，即被告合共支付至少1.43億元。

中原創辦人施永青回應《香港01》表示將會上訴。



油麻地廟街「賢昆商業大廈」，部份樓層現已改建成皇雀會旗下的王子酒店。（羅國輝攝）

中原代理以另一代理行假合約抬價

交易發生在2012年，原告關國基委託中原地產的代理黃東雄和蔡志聰做代理，洽購廟街「賢昆商業大廈」全幢，大廈以鷄記麻雀館創辦人林賢昆命名，當時業主是林賢昆後人林偉平。

關國基於2012年5月出價2.7億元，高於他認為的估值2.5億元。同年6月，代理聲稱有其他買家出價3.38億元，並出示另一間代理、第一太平洋戴維斯的一份合約副本。

關國基為購得業權，多次按照代理的說法而抬價，最終出價3.47億元，並在2012年底完成交易。

油麻地廟街「賢昆商業大廈」，部份樓層現已改建成皇雀會旗下的王子酒店。（羅國輝攝）

2014年入稟 2025年終有裁決

後來關國基發現，從來都無第一太平洋戴維斯合約，連賣家林偉平都無見過，因而在2014年入稟控告兩名代理黃東雄、蔡志聰以及中原地產誤導，要求賠償購入價與估值的差價9,700萬元。

案件在2023及2024年聆訊，經過11年法庭終於在2025年4月19日頒下裁決。高等法院原訟法庭法官楊家雄在判決書指，原告關國基為誠實可靠的證人 ，而第一被告黃東雄的證供不可信， 第二被告蔡志聰沒有作供， 法庭接納原告對事件的陳述。

法官裁定被告虛假陳述 展示偽造合約

法官裁定，黃東雄、蔡志聰在兩次會面中，共同向關國基作出了欺詐性的虛假陳述，包括展示了裁定為偽造的是第一太平洋戴維斯合約，該合約顯示有另一買家出價3.38億港元，這些陳述誘使原告提高其出價。

法庭指出，所有被告均違反了其對原告應負的受信責任，而中原地產需要為兩名代理的行為負上轉承責任，亦駁回被告方提出「沒有損失」的抗辯。

法庭裁定該物業於2012年6月6日的市值為2.67億元，原告的損失，為實際支付的3.47億元與市值2.67億元的差額，即8,000億元。三名被告須共同及各別地，向原告支付8,000萬港元的損害賠償，第三被告（即中原地產）就佣金的反申索被駁回，原告獲判自2012年12月6日起計的利息及本案訟費。

油麻地廟街「賢昆商業大廈」，部份樓層現已改建成皇雀會旗下的王子酒店，現場有多個吉舖。（羅國輝攝）

賠償連利息超1.43億

法庭判決利息按照最優惠利率加一厘，即「P+1」計算，記者根據歷年「P+1」利率計算，截至2025年5月22日，利息超過6,330萬元。

換言之，未計算律師費，三名被告需支付至少1.43億元。

施永青：不便透露總金額 無警方介入

中原創辦人施永青接受《香港01》記者查詢時表示將會上訴，基於司法程序，不方便透露利息和律師費合共多少錢。對於法庭認為有偽造合約，是否有無警方介入？施永青指案件屬於民事，無警方介入。