地產代理因新盤失實陳述判囚7周　一手例後第二宗代理被判刑個案

再有地產代理因違反《一手住宅物業銷售條例》被判即時監禁7星期，屬2013年條例實施以來，第二宗地產代理被定罪個案。一手住宅物業銷售監管局表示，鑑於案情的嚴重性，會仔細並考慮是否就刑期提出上訴。



被向買家就按揭貸款作出失實陳述

案情指，被告陳浩源屬前香港置業的一名地產代理，因為於2021年長實（1113）與港鐵（0066）合作發展將軍澳日出康城推售SEA TO SKY時，因就發展商提供的按揭貸款條款作出具欺詐性或罔顧實情的失實陳述，涉違反《一手住宅物業銷售條例》第76條被檢控。據知，被告於今年4月已認罪，昨日被判即時監禁7星期。

日出康城LAHOS長實樓盤SEA TO SKY為長實新樓。(資料圖片)

一手物業銷監局：屬2013年一手條例實施第二宗代理被定罪個案

銷監局發言人指，自《條例》於2013年實施以來，已有2名地產代理被定罪。銷售監管局提醒地產代理不應使用虛假、誤導性或欺騙性陳述以銷售一手住宅物業，地產代理應多了解《條例》及向準買家提供正確資料，並遵從良好的銷售作業方式，以防誤墮法網。

一手住宅物業銷售監管局。

準買家如有懷疑 直接向賣方或賣方查詢

同時亦建議準買家不應輕信其他人提供的資料，要細閱價單的支付條款。倘買家可就購置有關住宅物業獲賣方提供價格折扣、贈品、或任何財務優惠或利益，這些資訊亦會在價單內列明。準買家如對其他人提供的按揭貸款計劃資料有懷疑，應直接向賣方或賣方指定的財務公司查詢。

一手住宅物業銷售監管局表示，鑑於案情的嚴重性，會仔細並考慮是否就刑期提出上訴。（資料圖片）

地監局：作出嚴肅跟進 提醒持牌人不可作出任何具誤導性陳述

對於再有地產代理因觸犯一手住宅物業銷售條例而被判處入獄，地產代理監管局（「監管局」）會作出嚴肅跟進。根據政策，凡有持牌人被刑事定罪，監管局會考慮其是否作為持牌人的適當人選，如監管局牌照委員會認為該人士並非持牌人的適當人選，監管局便會撤銷其牌照。

有關個案是由監管局接獲投訴，經調查後認為案情嚴重，再轉交一手住宅物業銷售監管局跟進。監管局嚴正提醒持牌人，不可作出任何具誤導性陳述，局方對任何違規個案皆以零容忍態度處理，同時局方會與其他相關執法機構合作，致力打擊任何違法的行為。

監管局再三提醒持牌人，在參與銷售一手住宅物業時，絕不可以妄顧事實或不盡責地發放失實的陳述，否則便要承擔法律後果。監管局再次警惕各持牌人必須謹慎行事，以專業態度從事地產代理工作。