除夕倒數短片3分鐘耗資900萬捱轟　旅發局：宣傳效益達6000萬

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-22 20:14

立法會經濟發展事務委員會今日（22日）就香港旅遊發展局未來一年的工作計劃開會，旅發局總幹事程鼎一透露，2021年除夕倒數的短片，製作連同轉播花費900萬元，宣傳效益達6,000萬元，滿意短片的宣傳效益。熱血公民立法會議員鄭松泰則直斥雍以接受，「呢條片係我睇過旅發局嘅片黎講，係最哽眼嘅一條。」 商務及經濟發展局局長邱騰華亦指，相信隨著愈來愈多市民接種疫苗，經濟活動將可恢復。但他重申，打針後通關是欠缺科學支持。 旅發局表示，除夕網上倒數的短片，費用約900萬元，包括邀請國際知名設計師負責設計及製作，全球宣傳，直播技術安排作國際傳媒轉播等。短片獲全球逾110個媒體報道，宣傳效益有約6000萬元，全球逾500多萬人收看。

去年底，本港爆發第四波新冠肺炎疫情，旅發局為鼓勵市民留家抗疫，首度把「香港除夕倒數」活動移師至網上直播。踏入2021年1月1日0時0分，於旅發局網站、YouTube 頻道及Facebook 專頁，播放一條長約2分鐘的預製短片，展示維港煙花美景及兩岸地標建築。

除夕短片邀請國際知名的設計師製作

鄭松泰在會議中查詢影片的費用，程鼎一回答指，當時市民不適宜出外觀看倒數，但過去每逢除夕，旅發局均會聯繫世界各地的傳媒轉播煙花。因此為了香港繼續於全球保持曝光度，邀請國際知名的設計師製作影片，連同轉播花費900萬元。

鄭松泰指難以接受除夕影片

鄭松泰指，雖然明白受疫情影響，旅發局的運作猶如「老鼠拉龜」，但難以接受該條除夕影片，「呢條片係我睇過旅發局嘅片黎講，係最哽眼嘅一條，局長你有冇睇過條片先？」

邱騰華則解圍重申，要維持香港在國際上的形象，「如果坐喺度咩都唔做，宣傳形象會受困。」程鼎一亦解釋，該影片共有110個媒體報道，宣傳效益達6,000萬元，更超過500萬人收看，「我覺得呢個宣傳效益係非常值得。」

▼林鄭率司局長接種第二劑科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

邱騰華︰打針後通關欠缺科學支持

邱騰華亦在會中提到疫苗護照，指去年一直都在尋求雙邊合作，惟第四波疫情爆發才暫停探討。他相信隨著愈來愈多市民接種疫苗，經濟活動將可恢復，令雙邊通關可多一層保障。但他重申，打針後通關是欠缺科學支持，「打完針係咪等於通行證？未必可以咁做。」

旅發局已停止所有招聘活動

問到疫情下有沒有節省開支，程鼎一表示旅發局去年已停止所有招聘活動，局中有9%的人手沒有再招聘補充。而所有同事的薪酬亦作特別調整，如全體同事凍薪，高層更放棄相等於基本年薪 8%至10%浮動薪金。

旅發局補充指，除夕網上倒數的短片，費用約900萬元，包括邀請國際知名設計師負責設計及製作，全球宣傳，直播技術安排作國際傳媒轉播等。短片獲全球逾110個媒體報道，宣傳效益有約6000萬元，全球逾500多萬人收看。