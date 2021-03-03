旅發局將推「賞你住」消費換500元酒店優惠　研可否與消費券並用

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-03 19:47

旅發局今日（3日）公布新一年度工作計劃，短期策略包括鼓勵本地消費及帶動氣氛，旅遊發展局總幹事程鼎一表示，旅遊業重啟時間表仍不確定，會繼續推動本地消費，預計一切安排順利下，於數星期內再推出第二輪「賞你遊香港」計劃及「賞你住」計劃，預計花約2000萬元推本地消費、酒店Staycation。對外方面，程鼎一說，在籌備旅遊業重啟時，會增加資源在大灣區做推廣，希望逐步令內地旅客重回香港，並由以往即日來回改為過夜，增加在港消費。

旅發局表示，今年將預計運用4.03億帶用本地消費、以及於旅遊陸續重啟時，推出大型推廣活動吸引旅客，加強大灣區推廣。（資料圖片／余俊亮攝）

財政司司長陳茂波在上月底（2月26日）發表最新一份財政預算案，向旅遊發展局額外撥款超過7.65億元，與去年疫情爆發初期預計運用於旅遊業的的額外撥款7.91億元相若，指希望該局在疫情過後，以短、中、長期方案，加強對外推廣，重振旅遊業。現時因疫情關係影響下，多地實施旅遊限制，短期只能集中本地遊、本地消費上。

推出第二輪「賞你遊香港」計劃及「賞你住」計劃，當中「賞你住」計劃預計花約2000萬元推本地消費及酒店住宿。（楊凱力攝）

推出第二輪「賞你遊香港」計劃及「賞你住」計劃，當中「賞你住」計劃預計花約2000萬元推本地消費及酒店住宿。（楊凱力攝）

旅發局表示，今年預計運用4.03億帶用本地消費、以及於旅遊陸續重啟時，推出大型推廣活動吸引旅客，加強大灣區推廣。旅發局表示，預計於數周內，再推出第二輪「賞你遊香港」計劃及「賞你住」計劃，當中「賞你住」計劃預計花約2000萬元推本地消費及酒店住宿，程鼎一表示，第二輪「賞你遊香港」計劃將增加名額至2萬個，「賞你住」計劃參與的酒店有超過100間，當中不乏五星級酒店名單，市民到本地零售及餐飲商戶消費滿800元，可換取一個本地遊名額，或選擇換取到酒店Staycation的500元優惠，旅發局正研該優惠能否與5000元消費券並用，要待政府推出更多細節後才能決定。

程鼎一說，在籌備旅遊業重啟時，會增加資源在大灣區做推廣，希望逐步令內地旅客重回香港，並由以往即日來回改為過夜，增加在港消費。（資料圖片／黃寶瑩攝）

程說，計劃並非補貼酒店營運，而主要為吸引市民消費所推出。另外，他指，內地旅客佔整體來港遊客數字的78%，大灣區遊客佔超過60%，待旅遊業重啟時，會增加資源在大灣區做推廣，並由以往即日來回改為過夜，增加在港消費，又強調長期計劃將會把推廣重點擴展至全球旅客上，並非只著重內地旅客身上。

另外，為推廣大灣區旅遊，旅發局計劃於今年的單車節活動，移施到港珠澳大橋香港段舉行，期望能吸引三地人與參，為推廣其中一步，但由於路段較大風或受其他限制，加上未能預計疫情發展，現時仍為計劃當中，但認為多地及本港的疫苗計劃推出，相信對旅遊業恢復有正面影響。旅發局亦期望今年第三季外遊可逐步重啟，旅遊氣泡亦可隨疫情緩和下重新出發。

程鼎一相信對旅遊業復恢有正面影響，又期望今年第三季外遊可逐步重啟。（資料圖片）

去年的財政預算案當中，港府額外撥出超過7億元撥款推廣旅遊，程鼎一表示，已經將今年度所餘下的逾7億元撥款歸還政府，旅發局今個年度有3.73億元常規撥款，並獲財政預算案撥出7.65億元額外撥款，合共11.38億元。

另外，預計有3成半用於推動本地消費和協助旅遊業重啟的推廣活動等短期工作，又會提升多項資助計劃，如增加本港會展旅遊及郵輪旅遊吸引力，但現時仍為初步計劃中。

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