將軍澳線停駛｜乘客直擊列車故障爆火光　海底隧道忍半個鐘無冷氣

【將軍澳線／將軍澳綫／港鐵／港鐵故障】港鐵今日（22日）發生嚴重故障，由於電力供應受阻，將軍澳線（將軍澳綫）服務下午5時許暫停服務，列車未能過海。不過根據社交媒體的帖文，原來當時有列車在過海途中停駛，乘客只能無奈滯留在失去冷氣的車廂中，最終等待約半小時才可抵達油塘港鐵站。「過隧道先壞車，無冷氣先大鑊。停咗成十幾分鐘，幾時先行得？」



另有乘客稱，當時列車其中一個車廂外發出巨大聲響，同時爆出火光，其後列車停駛及停電，車長更要廣播提醒乘客開窗。



立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇分析指，若東隧的電力系統出現問題，或是將軍線的架空電纜受到損壞，毋須全線停駛，估計可能與隧道火警或訊號故障有關。



2025年5月22日，由於電力供應受阻，將軍澳線（將軍澳綫）服務暫停。（羅國輝攝）

有乘客不斷撥紙扇「自製冷氣」，廣播則在強調正在搶修。（影片截圖）

港鐵將軍澳線（將軍澳綫）今午5時許突然停駛，網上社交媒體湧現多篇直擊故障一刻的帖文，有乘客無奈表示列車在海底隧道行駛期間，突然故障壞車，停駛10多分鐘依然未能恢復冷氣。「過隧道先壞車，無冷氣先大鑊。停咗成十幾分鐘，幾時先行得？」

有乘客不斷撥紙扇「自製冷氣」 廣播強調搶修中

根據該乘客上傳的影片顯示，有乘客不斷撥紙扇「自製冷氣」，同時車廂響起廣播，強調正在搶修。「請保持鎮定，我哋現正進行搶修，有進一步消息我哋會盡快通知大家。」

由鰂魚涌前往油塘的路程，合共耗時近半個鐘。（社交媒體圖片）

由鰂魚涌前往油塘「行一陣又停一陣」 共耗時近半個鐘

另有乘客在社交媒體稱，今午5時15分乘坐開往康城的列車，惟列車突然停電及中斷冷氣，其後5時35分懷疑因啟用後備電，列車才可繼續緩慢行駛，「行一陣又停一陣」，直至5時45分終抵達油塘站，全部乘客需要離開車廂。

換言之，由於列車受到故障影響，由鰂魚涌前往油塘的路程，合共耗時近半個鐘。至於該乘客離開油塘站後，也無奈召網約車繼續前往目的地的康城。

2025年5月22日，由於電力供應受阻，將軍澳線（將軍澳綫）服務暫停。（羅國輝攝）

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車廂外疑發出巨大聲響及爆出火光

有乘客留言補充稱，當時列車其中一個車廂外發出巨大聲響，同時爆出火光，其後列車停駛及停電，車長更要廣播提醒乘客開窗。「坐在嗰邊的乘客都嚇到彈起，其後列車部份燈光熄咗，冷氣都無埋。之後隔咗一段時間，車長廣播叫大家開窗。」

曾任港鐵工程師、立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇今日在傍晚6時，曾到鰂魚涌港鐵站直播現場情況，並分析將軍澳的停駛原因。他觀察到站外已停泊數輛消防車，認為事故與鐵路機件故障或跳電等情況無關，懷疑隧道內可能發出火警。

2月5日，本身是香港新方向成員的A4聯盟立法會議員張欣宇出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

張欣宇分析︰隧道入面跳電或死車唔應該全線停駛

張欣宇續指，若東隧的電力系統出現問題，不可能導致全線停駛，油塘至康城段理應可繼續循環行駛；若將軍線的架空電纜受到損壞，同樣毋須全線停駛。因此除了隧道發生火警外，他認為另一種可能性為訊號故障。