將軍澳綫暫停｜牛頭角巴士站現人龍　將軍澳居民怒罵：真係好忟

港鐵今日（22日）下午5時表示，由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停，運海服務中斷。今晚7時半，牛頭角地鐵站附近有數十名市民排隊等候往將軍澳醫院的98A巴士線。



從觀塘回將軍澳的李小姐預計，至少需一小個時才能回家，比平時多數倍。她批評港鐵近年屢出故障，卻不斷加價，令她感到憤怒，直言「簡直想炸咗佢（港鐵）。」



城巴及九巴加強接駁將軍澳和九龍東的巴士服務，包括98A、98級296A路線等。（資料圖片／賴卓盈攝）

城巴及九巴加強接駁將軍澳和九龍東的巴士服務，包括98A、98級296A路線等。（賴卓盈攝）

城巴及九巴加強接駁將軍澳和九龍東的巴士服務，包括98A、98級296A路線等。（賴卓盈攝）

港鐵將軍澳綫暫停服務，城巴和九巴隨後指會加強九龍至將軍澳的接駁巴士服務，包括98、98A、296A巴士路線。今晚7時許，98A牛頭角車站排有數十市民，不過由於巴士班次較頻密，人龍很快疏散。

李小姐對將軍澳綫暫停運作感憤怒，稱「想炸咗佢。」（賴卓盈攝）

從觀塘回將軍澳的李小姐，平時只需乘搭約20分鐘港鐵便能回家，今因將軍澳綫故障，改於牛頭角站轉乘98A巴士。她預計整個行程至少達一個多小時，比平時多數倍。她批評港鐵近年多次故障，卻不斷加價，令她感到「真係好忟，簡直想炸咗佢！」

將軍澳人感無奈：港鐵耐唔耐都會有故障

在牛頭角上班，居於將軍澳的周先生原打算乘搭觀塘綫到調景嶺，惟擔心港鐵現時太多人，故選擇乘搭巴士，預計比平時花多二三十分鐘才能回家。他對今次將軍澳綫故障感無奈，稱「都已經習慣，佢耐唔耐都會有故障。」

一位不願具名的先生表示，巴士已加密班次，相信不會影響回家的路程，惟他稱今日天氣炎熱，「會排到有少少燥底囉。」