港鐵將軍澳綫停駛｜北角上班族到尖東轉接駁車回將軍澳 需時加倍
撰文：林子慰
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港鐵今日（22日）下午5時表示，由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停，並指稱部分車站人流較多，建議使用港鐵其他路綫或其他交通工具。傍晚6時30分，金鐘站往荃灣方向月台及往羅湖方向月台擠塞，乘客平均需等候兩班車才能上車。
有前往牛頭角的乘客表示，約了朋友吃飯，惟將軍澳線服務暫停，需轉搭荃灣線再轉搭觀塘線，預計會遲到。另一名於將軍澳居住的乘客稱，原本從北角回家只需15分鐘，現時需到尖東轉乘接駁車才能回家，預計耗時加倍。
傍晚6時30分，金鐘站荃灣線往荃灣方向月台及東鐵線往羅湖／落馬洲方向月台擠塞，人龍排出月台等候位置，乘客平均需輪候兩班車才能上車。
住將軍澳的李先生表示，現時將去尖沙嘴聚餐，如聚餐完結後將軍澳線仍故障，將選擇乘搭Uber回家。
前往牛頭角聚餐的陳女士稱，本身想乘搭港島線至北角轉車，惟被告知將軍澳線停駛，故選擇乘搭荃灣線後轉觀塘線，直言「好麻煩、會遲到，但無辦法」。
另一名不願具名的女士在金鐘站尋找接駁車，她住將軍澳，於北角工作，原本回家只需15分鐘。惟現時無辦法乘搭將軍澳線，又不欲搭觀塘綫，因為相信現時乘搭觀塘線至油塘或調景嶺會很多人，只可尋找接駁車往將軍澳，預計耗時加倍。
經常乘搭荃灣線的郭小姐則稱，本身於旺角居住，據她觀察，是次故障導致乘搭荃灣的人流多了兩成，候車時間比平時久。
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