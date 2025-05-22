港鐵將軍澳綫停駛｜北角上班族到尖東轉接駁車回將軍澳　需時加倍

港鐵今日（22日）下午5時表示，由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停，並指稱部分車站人流較多，建議使用港鐵其他路綫或其他交通工具。傍晚6時30分，金鐘站往荃灣方向月台及往羅湖方向月台擠塞，乘客平均需等候兩班車才能上車。



有前往牛頭角的乘客表示，約了朋友吃飯，惟將軍澳線服務暫停，需轉搭荃灣線再轉搭觀塘線，預計會遲到。另一名於將軍澳居住的乘客稱，原本從北角回家只需15分鐘，現時需到尖東轉乘接駁車才能回家，預計耗時加倍。



港鐵將軍澳綫今日傍晚暫停服務，有乘客轉經金鐘站前往將軍澳一帶，6時30分，金鐘站往荃灣方向月台擠塞。（林子慰攝）

港鐵將軍澳綫今日傍晚暫停服務，有乘客轉經金鐘站前往將軍澳一帶，6時30分，金鐘站往荃灣方向月台擠塞。（林子慰攝）

傍晚6時30分，金鐘站荃灣線往荃灣方向月台及東鐵線往羅湖／落馬洲方向月台擠塞，人龍排出月台等候位置，乘客平均需輪候兩班車才能上車。

住將軍澳的李先生表示，如聚餐完結後將軍澳線仍故障，將選擇乘搭Uber回家。（林子慰攝）

住將軍澳的李先生表示，現時將去尖沙嘴聚餐，如聚餐完結後將軍澳線仍故障，將選擇乘搭Uber回家。

前往牛頭角聚餐的陳女士稱，本身想乘搭港島線至北角轉車，惟被告知將軍澳線停駛，故選擇乘搭荃灣線後轉觀塘線，直言「好麻煩、會遲到，但無辦法」。

於北角工作，將軍澳居住的女士稱，原本回家只需15分鐘，現時需轉搭接駁車，十分不便。（林子慰攝）

另一名不願具名的女士在金鐘站尋找接駁車，她住將軍澳，於北角工作，原本回家只需15分鐘。惟現時無辦法乘搭將軍澳線，又不欲搭觀塘綫，因為相信現時乘搭觀塘線至油塘或調景嶺會很多人，只可尋找接駁車往將軍澳，預計耗時加倍。

經常乘搭荃灣線的郭小姐則稱，本身於旺角居住，據她觀察，是次故障導致乘搭荃灣的人流多了兩成，候車時間比平時久。