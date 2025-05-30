端午節｜「水火共融義工隊」陪伴40留港長者一起包糉吃糉慶節

本港部分長者因子女移居外地，獨留香港生活。香港中華煤氣聯同香港基督教服務處在端午佳節前夕（30日）舉辦「糉有你心」包糉活動，由煤氣公司和水務署組成的「水火共融義工隊」，陪伴逾40位「留港長者」，一起製作及品嚐端午糉慶端午節。



煤氣公司與香港基督教服務處合辦「糉有你心 — 包糉活動2025」，「水火共融義工隊」陪伴40多位「留港長者」製作健康素糉，共慶端午節。（煤氣公司提供圖片)

活動中「留港長者」與義工一起品嚐端午糉。（煤氣公司提供圖片)

不少長者本身是包糉達人，與義工分享包糉心得。 （煤氣公司提供圖片)

「留港長者」與義工及其他長者攜手合作，默契十足。（煤氣公司提供圖片)

根據香港基督教服務處調查，「留港長者」的抑鬱及社交孤立風險持續嚴重，逾半有抑鬱傾向的「留港長者」參與該處「社區好幫手 – 支援留港長者服務計劃」後情況大有改善，幸福感亦有所提升。

煤氣公司表示，今日舉辦的「糉有你心」包糉活動是公司與服務處第二年合作，希望讓「留港長者」保持活躍社交，20多位義工隊成員在端午佳節前夕參與包糉活動，與20多位「留港長者」一起製作健康素糉。不少長者本身是包糉達人，樂於與義工分享包糉心得。

長者與義工參與有獎問答遊戲。（煤氣公司提供圖片)

參與活動的長者利用綠豆、紅豆等包素糉，提醒他們關注健康飲食。同場設有問答遊戲，由「水火共融義工隊」向長者分享節約能源和用水貼士。

今年71歲的譚婆婆是參加者之一，她的女兒在五年前移民，今次活動是五年以來第一次慶祝端午節，也是首次包糉。「今天有義工和其他長者朋友教我包糉，又跟我聊天，有大家陪我慶祝端午節更開心，而且包糉很好玩，如果下年再舉辦也一定會參加。」

譚婆婆（右）感謝義工耐心陪伴，第一次參加包糉活動覺得很好玩。（煤氣公司提供圖片)

第二年參與包糉活動的林伯伯及太太指有義工及其他長者一起慶祝很開心。

83歲的林伯伯與太太已連續第二年參與包糉活動，林太更為長者們示範包糉技巧，「子女移民後，過節只有我和丈夫兩個人，今天有一大幫人一起慶祝很熱鬧，可以和大家分享包糉心得使這個端午節更有意義，而且今次包素糉亦更健康。」

煤氣公司於活動介紹「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為合資格長者家庭免費安裝智能控制器，讓長者及照顧者透過手機監察煮食爐具，甚至可遙距以手機關閉煮食爐，免卻長者煮食時忘記熄火的憂慮。

煤氣公司集團企業事務及可持續發展總監李健明期望是次活動可擴闊「留港長者」的社交網絡，「衷心感謝服務處及各位義工將節日的關懷與溫暖帶給街坊鄰里，讓『留港長者』走出社交孤立，融入社區。」

香港基督教服務處副總幹事（長者、復康及社區）陳頌皓表示，不少長者在子女移民後失去生活重心及角色，在大時大節時更感孤獨，感謝煤氣公司及水務署的一眾義工在佳節陪伴「留港長者」，助他們連繫社區。