端午節｜北上人潮入夜逼爆各口岸　內地客哀號︰沒想到逃不過排隊

【端午節假期／北上消費／蓮塘口岸／香園圍／落馬洲站／落馬洲支線／福田口岸／羅湖口岸/港珠澳大橋】端午節假期前夕（30日），在迎接內地旅客南下人潮前，本港各陸路口岸晚間先出現北上深圳及珠海的人潮，根據小紅書帖文顯示，不論是前往蓮塘口岸的巴士站、港珠澳大橋香港口岸或是落馬洲站，全都大排長龍。



其中有內地旅客原計劃在欣澳乘坐巴士前往港珠澳大橋口岸，卻驚見巴士站大排長龍。其後網民放棄坐巴士，改坐的士前往口岸，詎料過關時再次遇到人龍。「果斷打車去口岸以為自己很聰明，沒有想到還是逃不過排隊。」



港珠澳大橋香港口岸大排長龍。（小紅書影片截圖）

港珠澳大橋香港口岸大排長龍。（小紅書影片截圖）

今年端午節（31日）內地居民一連三日放假（5月31日至6月2日），料有大批內地旅客趁在這個「端午節小黃金周」訪港，入境處預計共有320萬人次，經各海陸空管制站進出香港。不過在迎接內地旅客人潮前，已有大批港人在端午節前夕（30日）急不及待北上深圳及珠海。

端午節北上｜內地客欣澳巴士站先遇人龍 抵港珠澳大橋仍逃不過排隊

小紅書有內地旅客直擊港珠澳大橋香港口岸的盛況，他稱在晚上原計劃在欣澳乘坐巴士B5路線前往口岸，卻驚見巴士站的龍尾已接近欣澳港鐵站門口。其後網民放棄坐巴士，改坐的士前往口岸，詎料過關時再次遇到人龍，於是她只好提醒若非必去珠海不可，建議錯峰出行。

果斷打車去口岸以為自己很聰明，沒有想到還是逃不過排隊。 小紅書網民

大批港人途經蓮塘口岸北上深圳，粉嶺B7巴士站的隊伍更看不到盡頭。（小紅書圖片）

端午節北上｜粉嶺B7巴士站隊伍看不到盡頭

另一邊廂，大批港人途經香園圍/蓮塘口岸北上深圳。有小紅書用戶上傳一張在粉嶺B7巴士站拍攝的相片，只見北上港人沿着路邊整齊排隊，隊伍似看不到盡頭。

東鐵線開往羅湖／落馬洲的月台人頭湧湧。（小紅書圖片）

抵達落馬洲站後，全是密麻麻的人頭，全部人湧往閘機，準備前往福田口岸過關。（小紅書圖片）

端午節北上｜落馬洲月台人頭湧 網民︰落馬洲站超多人過關深圳

此外，也有小紅書用戶直擊落緊洲站的人潮，更指「超多人香港過關深圳過端午節」。根據圖片顯示，東鐵線開往羅湖／落馬洲的月台人頭湧湧，抵達落馬洲站後，眼前全是密麻麻的人頭，全部人湧往閘機，準備前往福田口岸過關。