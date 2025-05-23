哈佛大學禁收國際生｜港科大公開邀請入讀　願無條件取錄合資格者

美國國土安全部周四（22日）宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生資格，現有外國學生也須轉校。香港科技大學今日（23日）發文公開邀請就讀於哈佛大學的國際本科生及研究生，以及獲取哈佛錄取的學生到科大就讀。



2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

科技大學表示，該校將提供無條件入學通知書、簡化的入學程序及學術資源，以方便有興趣的學生無縫轉校。 校方亦稱，為確保學生能夠順利過渡入學，將優先審批入學、學分轉移及客制化支援服務，已成立團隊協助學生辦理入學、學分轉移、住宿和簽證後勤等事宜。

科大首席副校長郭毅可：會為有才能的學生提供無條件錄取通知書

香港科技大學首席副校長郭毅可表示，歡迎哈佛學生加入科大，將為他們提供在各自領域蓬勃發展所需的資源及充滿活力的環境。

會為有才能的學生提供無條件錄取通知書（unconditional offers）、簡化的錄取程序和學術資源，為有興趣的學生提供無縫轉校。

校方續指，為確保轉校生能夠順利過渡入讀，會優先審批入學（prioritize expedited admissions）、並提供學分轉移以及定制的支援服務，包括協助轉校生辦理簽證、尋找住房等，並已經成立一個團隊以跟進上述事宜。